Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 19:18

Лондон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в среду, после того как министры финансов стран Еврогруппы не смогли достичь соглашения относительно экономического ответа на кризис, вызванный коронавирусом.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,02% и составил 326,67 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,47%, германский DAX - на 0,23%, итальянский FTSE MIB - на 0,47%, испанский IBEX 35 - на 0,72%. В то же время, французский CAC 40 прибавил 0,1%.

Министры финансов стран Еврогруппы после 16-часовых переговоров, начавшихся во вторник, не смогли согласовать меры экономической поддержки в условиях пандемии, пишет MarketWatch. Обсуждения в формате видеоконференции должны возобновиться в четверг.

"Мы близки к соглашению, но пока не достигли его", - написал в Twitter председатель Еврогруппы Марио Сентено.

В конце марта лидеры страны ЕС поручили Еврогруппе представить в течение двух недель свои предложения относительно преодоления социальных и экономических последствий пандемии COVID-19.

Тем временем Банк Франции прогнозирует падение ВВП страны в первом квартале 2020 года примерно на 6% в условиях пандемии.

Как отмечают французские СМИ, речь идет о максимальном квартальном падении с 1945 года. По данным Банка Франции, сопоставимое снижение ВВП наблюдалось во втором квартале 1968 года, когда в стране проходили массовые протесты. Показатель тогда сократился на 5,3%.

По данным национального статистического института Insee, экономика Франции в четвертом квартале 2019 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Падение ВВП в течение двух кварталов подряд будет означать техническую рецессию.

Пять ведущих экономических институтов ФРГ, в свою очередь, прогнозируют падение экономики страны в 2020 году на 4,2%. Во втором квартале ВВП может рухнуть на 9,8%, что станет самым значительным спадом с момента начала ведения расчетов в 1970 году.

Акции британского ритейлера WH Smith подорожали на 8,5%. Во вторник компания сообщила, что привлекла 165,9 млн фунтов стерлингов ($205,9 млн) от своих акционеров.

Стоимость крупнейшего британского ритейлера Tesco, тем временем, снизилась на 0,6%. В компании отмечают, что за первые несколько недель кризиса, вызванного коронавирусом, продажи в британских магазинах взлетели на 30%, в связи с чем запасы некоторых видов товаров закончились.

В Tesco отмечают, что сложно оценить финансовые последствия кризиса, вызванного коронавирусом. Компания рассматривает несколько сценариев развития ситуации и оценивает потенциальные потери в 650-925 млн фунтов стерлингов ($806 млн-$1,15 млрд) в текущем фингоду.

Акции британских страховщиков Aviva и Direct Line Insurance Group упали на 4,9% и 7,9% соответственно. Советы директоров компаний откажутся от выплаты итоговых дивидендов в связи с рекомендациями регуляторов. Котировки акций RSA Insurance Group снижаются на 2,8% на аналогичном решении компании.

Котировки нидерландского пивоваренного концерна Heineken опустились на 0,9%. Компания отозвала свой прогноз на 2020 года из-за неопределенности влияния распространения коронавируса на ее бизнес. Концерн сообщил в пресс-релизе, что в первом квартале оценивает падение совокупных объемов продаж в 4% в органическом выражении. По предварительной оценке Heineken, продажи пива уменьшились на 2%.

Цена бумаг Deutsche Lufthansa снизилась на 0,4%. Компания объявила о первых шагах по реструктуризации бизнеса из-за кризиса авиационной отрасли, вызванного пандемией коронавируса. В том числе она прекращает полеты лоукостера Germanwings и выводит более 40 самолетов из эксплуатации.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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