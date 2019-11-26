Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 10:27

Лондон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе сессии во вторник, несмотря на оптимизм относительно хода торговых переговоров США и Китая, который способствовал уверенном росту индексов накануне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:06 мск опустился на 0,18% и составил 407,36 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,03%, германский DAX - на 0,12%, французский CAC 40 - на 0,13%, испанский IBEX 35 - на 0,24%, итальянский FTSE MIB - на 0,07%.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении стоящих проблем, сообщило китайское министерство торговли. В нем подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило ведомство.

В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

Госсовет КНР распространил положения по защите интеллектуальной собственности, предусматривающие, в частности, введение более жестких мер, как дисциплинарных, так и уголовных, за выпуск контрафактной продукции и другие факты нарушения прав на интеллектуальную собственность.

Цена бумаг британской Compass Group снижается на 5,9%. Кейтеринговая компания отчиталась о снижении доналоговой прибыли на 3,3% в 2019 финансовом году.

Акции Just Eat дешевеют на 0,5% на новостях о том, что британский сервис доставки еды призывает своих акционеров отказаться о предложения инвестиционной компании Prosus о его покупке за $6,3 млрд.

Котировки бумаг Vifor Pharma растут на 3,6% и демонстрируют самый существенный подъем среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 на позитивных новостях фармкомпании об исследовании нового лекарственного препарата.

Акции производителя запчастей Faurecia дорожают на 2,5%, поскольку компания сообщила, что ожидает рекордную прибыль в 2022 году.

Акции LVMH укрепляются на 0,56%, дорожая второй день подряд на новостях, что французский производитель товаров класса "люкс" достиг соглашения о приобретении американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co за $16,2 млрд.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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