Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 13:12

Лондон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы опускаются в ходе торгов во вторник на статданных из Германии и корпоративных новостях.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился к 13:51 МСК на 0,47% - до 385,14 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 упал на 1%, французский CAC 40 снизился на 0,63%, германский DAX - на 0,5%. Испанский IBEX 35 потерял 0,1%, итальянский FTSE MIB прибавил 0,5%.

Как стало известно во вторник, объем заказов промышленных предприятий Германии в марте увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и рухнул на 6% относительно марта 2018 года. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 1,4% и снижения второго на 5,4%.

Также инвесторы следят за развитием торгового конфликта США с Китаем. Как сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд будут повышены в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона (07:01 МСК). Он отметил, что повышение пошлин вызвано попытками Китая пересмотреть практически готовое торговое соглашение.

Министр финансов Стивен Мнучин, также принимающий участие в торговых переговорах с Китаем, сказал, что переговоры были завершены на 90%, но, по его словам, в последние дни в них наблюдалось "существенное отступление".

Несмотря на это, министерство торговли Китая подтвердило, что заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ отправляется в Вашингтон для проведения 11-го раунда двухсторонних переговоров.

Акции испанской компании Cellnex Telecom дорожают на 6,8% на новости, что французский оператор связи Iliad заключил с ней соглашение о продаже вышек сотовой связи во Франции и Италии за 2 млрд евро.

Цена бумаг Iliad поднимается на 6,1%.

Котировки акций BMW падают на 2%. Германский автопроизводитель сократил чистую прибыль в первом квартале на 75%, до 561 млн евро по сравнению с 2,26 млрд евро годом ранее, из-за масштабного списания, связанного с расследованием в ЕС.

Цена акций пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev NV опускается на 0,9%. Компания повысила чистую прибыль в 3,5 раза в прошлом квартале, однако сообщила о снижении выручки и объемов продаж.

Капитализация Hannover Re растет на 1,6% после того, как четвертая по величине перестраховочная компания в мире отчиталась о повышении чистой прибыли в январе-марте. Также компания подтвердила годовой прогноз основных финпоказателей.

Акции Infineon Technologies AG дешевеют на 0,8%, поскольку один из крупнейших в Европе производителей полупроводников зафиксировал падение прибыли почти вдвое во втором финансовом квартале на фоне ослабления спроса.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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