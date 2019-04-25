Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 13:24

Лондон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно опускаются в ходе торгов в четверг после сообщений об отмене слияния ритейлеров Sainsbury и ASDA, а также крупнейших германских банков Deutsche Bank и Commerzbank.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 14:00 мск опустился на 0,16% - до 390,37 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,29%, французский CAC 40 - на 0,26%, германский DAX - на 0,14%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,23%, итальянский FTSE MIB - 0,14%.

В четверг антимонопольная служба Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) объявила о решении заблокировать слияние британских сетей супермаркетов J Sainsbury Plc и ASDA Group Ltd. Регулятор выразил опасение, что сделка могла привести к существенному ухудшению конкуренции в ряде британских регионов.

Объем сделки оценивался в 7,3 млрд фунтов стерлингов ($9,4 млрд).

Акции Sainsbury дешевеют в четверг на 4,4%.

Тем временем Deutsche Bank и Commerzbank приняли решение прекратить переговоры об объединении операций, посчитав, что "слияние не соответствует интересам акционеров ни одного из банков, а также других заинтересованных сторон".

Deutsche Bank и Commerzbank вели переговоры об объединении операций с середины марта. Потенциальная сделка вызывала недовольство у представителей профсоюзов обоих банков, а также критику их ключевых акционеров.

Также в четверг Deutsche Bank представил предварительную отчетность за первый квартал. Ожидается, что прибыль банка увеличилась примерно на 65% в годовом выражении, до порядка 200 млн евро.

Цена бумаг Commerzbank опускается на 2,6%, Deutsche Bank - на 0,9%.

Стоимость акций британского банка Royal Bank of Scotland (RBS) снижается на 2,2% на новости, что главный исполнительный директор банка Росс Макэван уйдет в отставку после пяти с половиной лет во главе компании. При этом он останется на занимаемой должности до тех пор, пока не будет найден преемник.

Цена бумаг другого британского банка, Barclays Plc, падает на 2,6% на фоне слабой отчетности. В частности, чистая прибыль подразделения по работе с инвестициями и корпоративными клиентами упала на 28% в прошлом квартале, до 582 млн фунтов.

Курс бумаг UBS AG увеличивается на 0,7%. Крупнейший банк Швейцарии сократил чистую прибыль в первом квартале 2019 года на 27%, но показатель превзошел прогнозы рынка.

Капитализация французской автомобилестроительной группы PSA уменьшается на 1,7% на новости, что группа сократила выручку в первом квартале на 1,1% на фоне снижения продаж партнерам и колебаний курсов валют.

йй ко ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!