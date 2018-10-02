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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 11:41 02.10.2018 - 11:41

Лондон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы активно снижаются во вторник на возобновившихся опасениях по поводу госбюджета Италии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:20 мск уменьшился на 0,8% и составлял 380,78 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка опустился на 0,62%, французский CAC 40 - на 1,15%, германский DAX - на 1,01%, испанский IBEX 35 - на 1,16%.

Итальянский FTSE MIB уменьшился на 1,2% и опустился до минимума за полтора года. Падение с пикового майского значения составляет 18%, что означает приближение к "медвежьему" тренду.

Как заявил вице-премьер Италии Луиджи ди Майо, страна "ни на миллиметр" не отступит от заявленных в бюджете на следующий год целей по государственным расходам, предполагающих дефицит бюджета в размере 2,4% от ВВП. Проект вызвал критику со стороны других стран еврозоны, которые опасаются растущего госдолга Италии - второго по величине в валютном блоке после Греции.

Тем временем глава бюджетного комитета нижней палаты парламента Италии Клаудио Борги во вторник отметил, что Италия уже решила бы все свои финансовые проблемы, если бы у нее была своя валюта.

Акции химического концерна Akzo Nobel дешевеют менее на 0,1%, хотя голландская компания повысила целевой показатель выплат акционерам на 5,5 млрд евро после завершения продажи бизнеса по производству специализированных химикатов.

В частности, руководство компании планирует выплатить специальные дивиденды на сумму 1 млрд евро, выкупить акции еще на 2,5 млрд евро, и выплатить акционерам еще 2 млрд евро через программу возврата капитала и консолидации акций.

Тем временем рыночная стоимость британо-нидерландской Royal Dutch Shell увеличивается на 0,2% на новости, что нефтегазовая компания и ее партнеры приняли окончательное решение об инвестировании $31 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Канаде.

Ожидается, что проект совокупной мощностью 26 млн тонн в год будет завершен в середине следующего десятилетия и будет поставлять газ преимущественно азиатским клиентам.

Капитализация Siemens AG упала на 2,9%.

Котировки бумаг фармкомпаний Novartis и Bayer опускаются на 0,8% и 1,4% соответственно.

йй вч ав*

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