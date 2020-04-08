Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 11:47

Лондон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в среду на фоне ослабления надежд на скорое восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:06 МСК опустился на 1,1% и составил 322,94 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1,48%, германский DAX - на 0,93%, французский CAC 40 - на 1,72%, итальянский FTSE MIB - на 0,65%, испанский IBEX 35 - на 1,7%.

"Инвесторы в акции начинают понимать, как, вероятно, и правительственные органы, что экономические и социальные последствия продолжительного периода lockdown могут оказаться хуже, чем рост числа летальных исходов", - говорит эксперт VTB Capital Нил Маккиннон, слова которого приводит Financial Times.

Аналитики предупреждают, что инвесторы, возможно, придают слишком большое значение информации о числе заражений коронавирусом и что для устойчивого ралли рынков потребуется больше данных, являющихся свидетельством восстановления экономики.

Министры финансов стран Европейского союза не смогли договориться о мерах для поддержки экономики на фоне распространения COVID-19, сообщает Dow Jones.

Переговоры о принятии согласованных стимулирующих мер в условиях пандемии продолжались 16 часов и завершились без результата. Планируется, что они продолжатся в четверг.

По мнению эксперта London Capital Group Джаспера Лоулера, многие страны могут быть вынуждены продлить действующие ограничения, связанные с распространением коронавируса, еще на несколько недель.

"Продление режима lockdown и связанные с этим растущие экономические трудности, вероятно, заложены в стоимость акций, однако повышают шансы на то, что фондовые рынки вновь протестируют мартовские минимумы", - цитирует его MarketWatch.

В Европе по числу заболевших коронавирусом на первом месте остается Испания, где выявлено 140 тыс. 511 инфицированных. В то же время в стране насчитывается 13 тыс. 897 скончавшихся, в то время как в Италии жертвами вируса стали 17 тыс. 217 человек при 135 тыс. 586 больных.

В Германии зафиксировано 101 тыс. 806 случаев заболевания (скончались 1 тыс. 607), во Франции - 98 тыс. 959 (8 тыс. 911), в Великобритании - 55 тыс. 940 (6 тыс. 171).

Лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 являются акции разработчика ПО Avast, которые прибавляют 7,6%. Следом идут бумаги Telenet Group Holding и TUI, которые дорожают на 5,2% и 5,3% соответственно.

Акции британских страховщиков Aviva и Direct Line Insurance Group теряют 9,1% и 6,9% соответственно. Советы директоров компаний откажутся от выплаты итоговых дивидендов в связи с рекомендациями регуляторов. Котировки акций RSA Insurance Group снижаются на 2,8% на аналогичном решении компании.

Акции нефтяной компании Tullow Oil падают на 8,1%, бумаги BP дешевеют на 4,2%, Royal Dutch Shell Group - на 3%.

Цена бумаг Deutsche Lufthansa растет на 1,5%. Компания объявила о первых шагах по реструктуризации бизнеса из-за кризиса авиационной отрасли, вызванного пандемией коронавируса. В том числе она прекращает полеты лоукостера Germanwings и выводит более 40 самолетов из эксплуатации.

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