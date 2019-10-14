Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 12:07

Лондон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торговой сессии в понедельник, давление на рынок оказывают слабые статданные из Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:42 мск опустился на 1,06% и составил 387,43 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,6%, германский DAX - на 0,9%, французский CAC 40 - на 1%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,74 и 0,7% соответственно.

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на продолжающееся снижение объемов китайского экспорта и импорта.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился второй месяц подряд - на 3,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт сократился пятый месяц подряд - на 8,5%. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение китайского экспорта в сентябре на 3%, импорта - на 6%.

Все внимание участников рынка на прошлой неделе было сосредоточено на торговых переговорах США и Китая.

Как сообщалось, США и Китай сделали важный шаг к урегулированию торгового спора, заключив в пятницу промежуточное соглашение, по которому Вашингтон откажется от уже запланированного повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом $250 млрд в год в обмен на увеличение Пекином закупок американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Трамп отметил, что сделка охватывает вопросы интеллектуальной собственности, валютной политики и финансовых услуг.

На этой неделе рынок будет в том числе следить за развитием событий вокруг выхода Великобритании из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье сообщил кабинету министров, что соглашение о Brexit может быть достигнуто, однако переговорщики ЕС выразили сомнения в том, что планы Джонсона могут послужить основой для сделки о выходе Британии из блока, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным двух официальных лиц, беседовавших с агентством, координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье сообщил послам 27 стран-членов ЕС, что в переговорах пока не было достигнуто достаточного прогресса, и предложения Великобритании далеки от того, что требуется.

Акции банков дешевеют в ходе торгов в понедельник. Стоимость бумаг Royal Bank of Scotland снижается на 2,8%, Banco Santander - на 1,7%, Commerzbank - на 1,06%, BBVA - на 1,6%, Deutsche Bank - на 0,8%.

Бумаги швейцарских фармкомпаний Roche Holding и Novartis снижаются на 1,3 и 1,6% соответственно на сообщениях СМИ о том, что США рассматривают возможность введения пошлин на швейцарские лекарственные препараты.

В лидерах падения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 находятся акции Jupiter Fund Management, которые теряют в цене 6,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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