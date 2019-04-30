Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 11:58

Лондон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы уменьшаются в ходе торгов во вторник, поскольку лучшие, чем ожидалось, данные о росте ВВП еврозоны в первом квартале не смогли компенсировать слабую квартальную отчетность крупных компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:38 МСК опустился на 0,17% - до 390,67 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,19%, французский CAC 40 - на 0,36%, германский DAX - на 0,05%. Испанский IBEX 35 потерял 0,44%, итальянский FTSE MIB прибавил 0,06%.

Как сообщалось, экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2019 года выросла на 0,4% относительно четвертого квартала и повысилась на 1,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,3%, второго - на 1,1%.

В четвертом квартале 2018 года экономический подъем составлял 0,2% в поквартальном выражении и 1,2% в годовом.

Рост испанской экономики в январе-марте ускорился до 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда экономика повысилась на 0,6%. Во Франции ВВП вырос на 0,3% в поквартальном выражении, что совпало с прогнозами рынка.

Французская инфляция (индекс потребительских цен, гармонизированный со стандартами Евросоюза) в апреле ожидаемо ускорилась до 1,4% в годовом выражении с 1,3% в марте. Между тем потребительские расходы в стране в марте неожиданно снизились относительно февраля - на 0,1% вместо ожидавшегося роста на 0,5%.

Кроме того, безработица в еврозоне в марте опустилась до 7,7% по сравнению с 7,8% в предыдущий месяц. Аналитики ожидали сохранения показателя на прежнем уровне, который был минимальным с октября 2008 года.

Вместе с тем в центре внимания инвесторов остается сезон корпоративной отчетности.

"Сезон нельзя назвать выдающимся, и я не думаю, что кто-то этого ожидал, - отметил в интервью телеканалу Bloomberg глава стратегии UBS на европейском рынке акций Ник Нельсон. - Но этот квартал явно лучше, чем четвертый. Показатели компаний соответствуют стабилизации более общих статданных в еврозоне, на развивающихся рынках и в Китае".

Акции BP Plc дорожают на 0,7% после того, как одна из крупнейших в мире энергетических компаний отчиталась о сокращении прибыли в первом квартале на 12%, однако ее показатель базовой прибыли превзошел ожидания рынка.

Стоимость бумаг Deutsche Lufthansa AG опускается на 1,7%, поскольку компания существенно увеличила чистый убыток в минувшем квартале (в 8,8 раза) из-за расходов на топливо и переизбытка предложения авиаперелетов на европейском рынке.

Капитализация Airbus SE снижается на 0,5%. Европейский авиастроительный концерн сократил чистую прибыль на 86% в январе-марте из-за списаний, связанных с прекращением производства самолетов A380 модели, несмотря на рост выручки.

Цена бумаг Banco Santander SA уменьшается на 1,1% на новости, что крупнейший банк Испании сократил чистую прибыль в первом квартале на 10% из-за расходов на реструктуризацию и продажи активов.

Котировки акций горнодобывающей компании Glencore падают на 3,5% после того, как компания сократила прогнозы добычи ряда ключевых ископаемых на 2019 год.

Рыночная стоимость Danske Bank рухнула на 8,2% на фоне снижения прибыли датского банка в первом квартале.

Британский банк Standard Chartered, наоборот, увеличил доналоговую прибыль в январе-марте на 10%, до $1,38 млрд, благодаря чему его акции дорожают на 5,7%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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