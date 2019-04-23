Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 11:02

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы, не торговавшиеся с прошлого четверга в связи с пасхальными праздниками, умеренно снижаются в ходе торгов во вторник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:38 МСК опустился на 0,2% - до 389,67 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,37%. Германский DAX снизился на 0,17%, французский CAC 40 - на 0,14%. Испанский IBEX 35 потерял 0,6%, итальянский FTSE MIB - 0,2%.

Инвесторы следят за развитием ситуации вокруг Ирана и за квартальной отчетностью крупных компаний. На текущей неделе о своих финпоказателях за первый квартал 2019 года отчитаются британские банки Barclays и Royal Bank of Scotland, а также германский Deutsche Bank и крупнейшие ИТ-компании в США.

Тем временем накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В свою очередь иранские власти пригрозили закрыть Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США. Через этот пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.

В понедельник цены на нефть завершили торги на максимальных отметках с октября прошлого года, что вызвало подъем котировок европейских энергетических компаний. Акции Royal Dutch Shell дорожают на 2%, BP Plc - на 1,9%, Total SA - также на 1,9%.

Кроме того, участники рынка оценивают заявление члена правления ЕЦБ Бенуа Кёре, который заявил, что в настоящий момент он не видит причин для введения многоуровневой ставки для смягчения последствий отрицательной ставки по депозитам для банковского сектора еврозоны.

"От такой меры наибольшую выгоду получат банки с большим излишком ликвидности, причем многие из них находятся во Франции и Германии, где объемы банковского кредитования уже высоки. Так что пока нет свидетельств того, что отрицательные ставки негативно влияют на объемы выдаваемых кредитов, и даже наоборот", - отметил он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Цена бумаг французского поставщика автозапчастей Faurecia SA поднимается на 1,1%. Компания сообщила о росте выручки в первом квартале 2019 года на 0,2%, до 4,32 млрд евро, и подтвердила годовой прогноз, согласно которому темпы роста ее выручки будут выше, чем рост глобального авторынка в целом.

Стоимость акций ритейлера Casino Guichard-Perrachon SA снижается на 0,2% после того как в пятницу рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило ее рейтинг с "BB" до "BB-".

Тем временем во вторник французская компания объявила о расширении партнерства с американской Amazon.com Inc.

Акции Ferrexpo дорожают на торгах в Лондоне на 0,3%. Компания отчиталась о падении доналоговой прибыли в 2018 году на 13%, до $392 млн, однако увеличила выручку на 6,4%, до $1,27 млрд.

Курс бумаг германской финтех-компании Wirecard упал на 2,6% после того, как в конце прошлой недели германский регулятор рынка ценных бумаг снял запрет на создание новых "коротких" позиций по акциям компании.

Капитализация Commergbank AG снижается на 1,7% на сообщениях СМИ о том, что крупные акционеры Deutsche Bank, включая инвесткомпанию BlackRock и китайский конгломерат HNA, сомневаются в целесообразности сделки по слиянию двух крупнейших банков Германии.

йй вч ав*

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