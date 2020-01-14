Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 11:25

Лондон. 14 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в начале торгов во вторник, инвесторы ждут начала сезона корпоративной отчетности в США и подписания промежуточного торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:29 МСК опустился на 0,07%, до 418,09 пункта.

Германский индикатор DAX уменьшился на 0,03%, французский CAC 40 - на 0,15%, британский индикатор FTSE 100 подрос на 0,14%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,36% и 0,10% соответственно.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

При этом накануне стало известно, что США перестали квалифицировать Китай как валютного манипулятора. Минфин США в своем полугодовом докладе Конгрессу в понедельник заявил, что не обнаружил никаких крупных торговых партнеров "в настоящее время", которых можно было бы включить в список валютных манипуляторов.

Минфин также сослался на переговоры с Народным банком Китая наряду с исполняемыми соглашениями, являющимися частью предварительной торговой сделки, в качестве причин, по которым Пекин больше не должен быть обозначен как валютный манипулятор.

Акции датского производителя потребительской электроники Bang & Olufsen дорожают на 2,9%, несмотря на то, что компания отчиталась об убытке во втором финансовом квартале.

Цена бумаг британской строительной компании Taylor Wimpey растет на 1,3% после того, как компания сообщила о том, что ее результаты за 2019 год были на уровне прогнозов совета директоров, чему способствовали рекордные продажи и рост объемов завершенного строительства.

Бумаги британского онлайн-ритейлера модной одежды Boohoo прибавляют в цене около 5%, так как компания улучшила свой годовой прогноз на фоне хороших показателей в праздничный сезон.

Котировки акций нидерландской компания в сфере доставки еды из ресторанов Takeaway.com NV поднимаются на 1,8%, поскольку она отчиталась о росте объема заказов на 56% в годовом выражении по итогам четвертого квартала 2019 года.

ва вч де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!