Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 19:22

Лондон. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили в минусе торги во вторник из-за неопределенности, связанной с выходом Великобритании из ЕС.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,23% и составил 379,81 пункта.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,19%, французский CAC 40 - на 0,49%, германский DAX - на 0,36%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,07% и 0,25% соответственно.

Как сообщалось, премьер-министр и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник лишился большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии и перешел в ряды либерал-демократов. Таким образом, правительство в Великобритании будет кабинетом меньшинства.

Джонсон ранее подтвердил намерение вывести страну из Европейского Союза в запланированный срок. "Мы покинем ЕС 31 октября, будем инвестировать больше средств в нашу систему здравоохранения и бороться против преступности и насилия", - написал он в Twitter.

Пессимизму рынка также поспособствовали сообщения СМИ о том, что США и Китай пока так и не смогли согласовать условия возобновления переговоров. Источники сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

Во вторник президент США Дональд Трамп вновь отметил успех в переговорах и призвал китайскую сторону не затягивать с заключением торговой сделки. По его словам, если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, условия соглашения будет куда жестче, чем предполагается сейчас.

"Подумайте, что случится с Китаем, когда я выиграю. Сделка будет куда жестче! Вместе с тем рухнет сеть поставщиков, и (китайский - ИФ) бизнес, рабочие места и деньги испарятся!" - написал Трамп на странице в Twitter во вторник.

Лидером роста среди компонентов индекса Europe Stoxx 600 стали акции датского производителя оборудования для больниц Ambu A/S, которые подорожали на 7,9%.

Тем временем бумаги французского телекоммуникационного оператора Iliad упали на 6,3% после того, как компания опубликовала полугодовые результаты, показавшие, что она лишилась 127 тыс. подписчиков.

Стоимость бумаг нидерландской компании Takeaway снизилась на 5,9% на сообщении о планах акционера ее британского конкурента Just Eat, Eminence Capital, проголосовать против слияния двух сервисов доставки еды.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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