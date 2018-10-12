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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 18:29 12.10.2018 - 18:29

Лондон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы перешли к снижению в последние часы торгов в пятницу и завершили сессию в минусе на опасениях по поводу бюджета Италии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,2%, до 358,96 пункта. С начала недели он рухнул на 4,6%.

Британский FTSE 100 в пятницу опустился на 0,16%, французский CAC 40 - на 0,2%, германский DAX - на 0,13%. Испанский IBEX 35 потерял 1,18%, итальянский FTSE MIB - 0,52%.

Инвесторы по-прежнему оценивают перспективы принятия итальянского бюджета, который будет отвечать всем требованиям Евросоюза. Пока обе палаты парламента Италии одобрили предложенные правительством целевые показатели бюджетного дефицита, которые навлекли на Рим критику Европейского союза и Международного валютного фонда.

Тем временем промпроизводство в еврозоне в августе выросло на 1% по сравнению с предыдущим месяцем - вдвое больше ожиданий рынка. В годовом выражении подъем составил 0,9%, тогда как прогнозировалось снижение на 0,2%.

Между тем позитивные данные о росте китайского экспорта помогли ослабить опасения, связанные с последствиями мировой торговой войны.

Рост китайского экспорта в долларовом выражении усилился в сентябре до 14,5% с пересмотренных 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт в долларовом выражении поднялся на 14,3% в прошлом месяце после августовского скачка на 19,9%. Профицит торгового баланса КНР увеличился до $31,69 млрд по сравнению с $26,6 млрд в августе, при этом положительное сальдо с США поднялось до рекорда.

Курс акций производителя полимерных материалов Covestro AG вырос на 0,1% на торгах во Франкфурте. Компания намерена инвестировать 1,5 млрд евро в строительство нового завода в США.

Бумаги International Consolidated Airlines Group SA, материнской компании British Airways, подорожали на 0,7% на торгах в Лондоне.

Цена акций управляющей компании Man Group снизилась на 3,5%, хотя крупнейший публичный хедж-фонд Великобритании объявил о росте активов под управлением до рекордного уровня.

Акции табачных компаний подешевели после того как регуляторы США в четверг объявили, что стремятся собрать доказательства в пользу необходимости снизить потребление никотина. Стоимость бумаг British American Tobacco упала на 3,9%, Imperial Brands - на 6%.

Капитализация датской ювелирной компании Pandora подскочила на 8% на сообщениях, что показатели розничных продаж компании в США находятся на лучшем уровне за три года. Кроме того, в СМИ появились слухи о том, что компания может быть продана новому владельцу.

Рыночная стоимость британского застройщика Barratt Developments увеличилась более чем на 5%.

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