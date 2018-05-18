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Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили снижением торги в пятницу, при этом итальянский и испанский индикаторы потеряли более 1%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился по итогам торгов на 0,28%, до 394,67 пункта. За неделю индикатор вырос на 0,6%.

Британский FTSE 100 понизился на 0,12%, французский CAC 40 - на 0,13%, германский DAX - на 0,28%.

Испанский IBEX 35 уменьшился на 1,02%, итальянский FTSE MIB упал на 1,48%. Накануне итальянская партия "Лига" и движение "Пять звезд" договорились о создании коалиционного правительства. В пятницу лидер движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо сообщил, что финальный контракт о создании коалиции согласован.

Предложение об обращении к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) с требованием списать долг Италии в размере 250 млрд евро не вошло в финальный контракт, что эксперты сочли благоприятным фактором для курса европейской валюты.

Акции итальянских банков резко подешевели в пятницу. Стоимость бумаг Unione di Banche Italiane упала на 7,9%, UniCredit - на 2,8%, Banco BPM - на 6,4%, Intesa Sanpaolo - на 2,5%.

Инвесторы также следили за ходом торговых переговоров между США и КНР. Источники в администрации американского президента Дональда Трампа сообщили, что китайская официальная делегация, находящаяся с визитом в Вашингтоне, якобы предложила Д.Трампу увеличить закупки ряда американских товаров, чтобы сократить значительный дисбаланс во внешней торговле, снизив китайский профицит на $200 млрд.

Однако представитель китайского МИД усомнился в том, что эти сообщения соответствуют действительности: во всяком случае, министерству о подобных предложениях неизвестно.

Накануне Д.Трамп заявил, что Китай "очень избалован", и выразил сомнения в успехе визита китайской делегации в Вашингтон.

Капитализация AstraZeneca упала на 2% в связи с более слабой, чем ожидалось, отчетностью британской фармкомпании за прошедший квартал. Прибыль без учета разовых факторов в первом квартале составила $896 млн против $1,67 млрд годом ранее, сообщила AstraZeneca. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $993,5 млн.

Акции британского ритейлера J Sainsbury потеряли в цене 0,6%. Антимонопольный регулятор Великобритании заявил в пятницу, что может начать расследование сделки по слиянию J Sainsbury с Asda Group, британским подразделением американской Walmart Inc.

Цена бумаг Ferrari NV снизилась на 0,9%. Итальянский производитель спортивных автомобилей объявил о назначении нового главного финансового директора вместо Алессандро Джили, который уйдет в отставку 31 мая. Новым CFO Ferrari станет Антонио Пикка Пиккон, он займет этот пост 30 июля текущего года.

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Интерфакс