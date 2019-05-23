Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 19:36

Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы существенно снизились в четверг на опасениях ухудшения состояния экономики региона, а также на фоне сохраняющейся напряженности между США и Китаем в сфере торговых вопросов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx 600 по итогам торгов опустился на 1,42% и составил 373,79 пункта. Это стало максимальным падением за последние две недели. Лидером снижения выступил нефтегазовый сектор, при этом всего одна из девятнадцати отраслевых подгрупп продемонстрировала повышение.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1,41%, французский CAC 40 - на 1,81%, германский DAX - на 1,78%. Испанский IBEX 35 потерял за день 1,28%, итальянский FTSE MIB - 2,12%.

Индекс менеджеров закупок (PMI), который рассчитывает IHS Markit, указал на дальнейший спад в производственной отрасли еврозоны в мае. Предварительное значение индикатора составило 47,7 пункта против 47,8 пункта в прошлом месяце, хотя эксперты прогнозировали рост до 48,1 пункта.

В сфере услуг показатель упал до 52,5 с 52,8 пункта вместо ожидавшегося роста до 53 пунктов. Тем не менее, сводный PMI в текущем месяце увеличился до 51,6 пункта с 51,5 пункта в апреле, тогда как аналитики ожидали увеличения показателя до 51,7 пункта.

Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе, выше - на усиление.

Тем временем индекс делового доверия к экономике Германии в мае упал до 97,9 пункта по сравнению с 99,2 пункта в апреле, опустившись до минимума за последние 4,5 года. Основным негативным фактором стала неопределенность в мировой торговле.

Котировки акций Renault снизились в четверг на 1,9% после того, как стратегический партнер французского автопроизводителя - японская Nissan Motor Co. - дала негативную оценку предлагаемому объединению двух компаний, по сообщениям СМИ.

Бумаги BP подешевели на 2,9%, Total - на 3,3%, Royal Dutch Shell - на 2,5% на фоне резкого падения цен на нефть.

Рыночная стоимость Kingfisher Plc опустилась на 2%, поскольку рост сопоставимых продаж британского ритейлера в минувшем квартале не оправдал прогнозы экспертов.

Цена акций нефтесервисной компании Seadrill Ltd рухнула почти на 19%. В январе-марте убыток норвежской компании составил $295 млн против ожидавшихся опрошенными FactSet аналитиками $237 млн. Скорректированная EBITDA в первом квартале равнялась $72 млн, и Seadrill ожидает ее снижения во втором квартале до примерно $55 млн.

Котировки бумаг британской генерирующей компании United Utilities опустились на 2,2%, хотя компания отчиталась об увеличении прибыли и выручки в финансовом году, завершившемся 31 марта.

Акции Tate & Lyle подешевели на 3,8%. Британский производитель ингредиентов для напитков и продуктов питания отчитался о сокращении доналоговой прибыли в прошлом фингоду до 240 млн фунтов с 286 млн фунтов годом ранее из-за единовременных расходов.

Между тем капитализация оператора пабов, баров и ресторанов в Великобритании Mitchells & Butlers подскочила на 8,9% благодаря росту доналоговой прибыли и выручки в первом финквартале, завершившемся 13 апреля, на фоне роста сопоставимых продаж.

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