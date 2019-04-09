Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 18:51

Лондон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы во вторник снизились на информации о готовящемся в США повышении пошлин на европейские товары.

Помимо этого, негативом для мировых рынков стал обновленный прогноз Международного валютного фонда.

Согласно новым оценкам, рост мировой экономики в 2019 году составит 3,3% против ожидавшихся в январе 3,5%. В 2020 году МВФ по-прежнему предполагает подъем на 3,6%, говорится в апрельском обзоре мировой экономики (WEO).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,47% и составил 385,68 пункта.

Германский DAX уменьшился на 0,94%, французский CAC 40 - на 0,65%, британский FTSE 100 - на 0,35%, испанский IBEX 35 - на 0,32%, итальянский FTSE MIB - на 0,46%.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на европейские товары на сумму в $11 млрд в ответ на субсидирование Европейским союзом авиастроительного концерна Airbus.

"Всемирная торговая организация установила, что субсидии Европейского союза компании Airbus оказали негативный эффект на США, и теперь мы введем таможенные пошлины на импорт из ЕС на $11 млрд", - написал президент в Twitter.

Ранее офис торгового представителя США опубликовал предварительный список товаров европейского производства, экспорт которых в Штаты будет облагаться повышенными пошлинами, если ЕС продолжит субсидировать Airbus.

В центре внимания трейдеров на этой неделе находятся заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), публикация протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также саммит государств Евросоюза, на котором будет обсуждаться вопрос Brexit - все три события запланированы на среду.

Инвесторы, однако, полагают, что ни одно из этих событий не преподнесет каких-либо сюрпризов, пишет MarketWatch.

ЕЦБ, вероятно, сохранит мартовскую формулировку о планах сохранения текущих уровней ставок "по крайней мере до конца 2019 года", и эксперты не ожидают от него дополнительных деталей в отношении нового раунда целевых кредитов (TLTRO).

Котировки акций Airbus во вторник снизилась на 1,9% на торгах во Франции и на 2% - в Германии.

Стоимость бумаг Fiat Chrysler Automobiles (FCA) опустилась на 1,1%. Итальянский автопроизводитель выплатит штраф в размере $110 млн для урегулирования претензий регуляторов США, обвинявших FCA в том, то он вводил в заблуждение американских инвесторов относительно соответствия уровней выбросов его автомобилей действующим нормам.

Акции Telenor SA подешевели на 0,75%. Норвежская телекоммуникационная компания объявила о покупке 54%-ной доли в финской DNA Oyj, являющейся третьим по величине оператором мобильной связи в стране, за 1,5 млрд евро. Рыночная стоимость DNA взлетела за день на 8,6%.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG завершила выделение в самостоятельную компанию подразделения Alcon, выпускающего широкий ряд продукции для профилактики и лечения офтальмологических заболеваний. Цена акций Alcon на дебютных торгах в Цюрихе во вторник составляла около 58 швейцарских франков ($58), что соответствует оценке компании на уровне $28 млрд, что существенно лучше ожиданий аналитиков. Эксперты Jefferies оценивали акции Alcon на уровне $40-46 за акцию.

Торги акциями британской сети универмагов Debenhams были приостановлены во вторник. Компания, которая находится на грани банкротства и может попасть под управление кредиторов, отклонила улучшенное предложение Sports Direct о предоставлении ей финансирования в размере 200 млн фунтов стерлингов ($261 млн). Предложение Sports Direct предусматривает назначение ее основателя Майка Эшли главным исполнительным директором Debenhams, что не устраивает ни совет директоров британской компании, ни ее кредиторов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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