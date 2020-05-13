Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 19:06

Лондон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду снижением в связи с тревогами инвесторов по поводу риска второй волны коронавируса и сроков создания вакцины.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 1,94% - до 333,97 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 1,51%, германский DAX - на 2,56%, французский CAC - на 2,85%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 2,14% и 1,94% соответственно.

Все больше стран в разных регионах мира начинают снимать отдельные ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением COVID-19. В частности, во многих странах возобновляют работу предприятия малого и среднего бизнеса, открываются школы и детские сады. Между тем растут опасения относительно возможности второй волны коронавирусной инфекции.

Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекционист Энтони Фаучи во вторник заявил, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. Он отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных.

Ранее в ходе слушаний в Сенате Фаучи подчеркнул, что в случае, если в Штатах станут преждевременно возобновлять работу, "существует риск, что это вызовет вспышку заболевания, которую будет невозможно контролировать". При этом эксперт добавил, что новый всплеск распространения коронавирусной инфекции приведет не только к случаям смерти, но и воспрепятствует восстановлению экономики.

Трейдеры оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который сказал, что американским властям потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром.

Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

Экономика Великобритании в первом квартале упала на 2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Это максимальное падение за 11 лет, вызванное приостановкой работы компаний и самоизоляцией населения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Относительно января-марта 2019 года снижение ВВП составило 1,6%, что является самым значительным спадом за десять лет.

Аналитики в среднем прогнозировали более значительное падение - соответственно на 2,5% в поквартальном выражении и на 2,1% в годовом, сообщает Trading Economics.

Также ONS сообщило в среду, что промышленное производство в марте рухнуло на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самое существенное сокращение с января 1971 года.

Падение в годовом выражении составило 8,2%. Аналитики ожидали снижения первого показателя на 5,6% и второго - на 9,3%.

Акции Commerzbank AG по итогам торгов в среду потеряли около 7%. Второй по величине банк Германии отчитался о чистом убытке в первом квартале 2020 года на фоне роста отчислений в резервы на возможные потери по ссудам из-за пандемии коронавируса.

Бумаги Aston Martin Lagonda рухнули на 16%. Британский производитель спортивных автомобилей отозвал свой финансовый прогноз на 2020 год, отчитавшись о росте доналогового убытка и снижении выручки в первом квартале на фоне пандемии коронавируса.

Котировки акций A.P. Moeller-Maersk A/S упали на 5,1%. Датская транспортно-логистическая компания в первом квартале получила чистую прибыль лучше ожиданий аналитиков, но предупредила о возможности резкого падения объемов бизнеса во втором квартале.

Бумаги туроператора TUI AG подешевели на 2,3%. Компания увеличила убыток в последнем квартале и сообщила, что планирует постепенно возобновить туристическую деятельность, приостановленную из-за коронавируса, но также может сократить до 8 тыс. рабочих мест.

Акции Carnival PLC и InterContinental Hotels Group PLC подешевели на 10,8% и 8,4%, тогда как котировки акций авиаперевозчиков easyJet PLC и International Consolidated Airlines Group SA снизились на 3,7% и 4,3% соответственно.

Рыночная стоимость ABN Amro Bank NV сократилась на 9,1%. Нидерландский банк зафиксировал чистый убыток на фоне отчислений в резервы под обесценение в размере 1,11 млрд евро из-за пандемии.

Капитализация Sage Group PLC повысилась на 1,8%. Британский разработчик программного обеспечения сообщил о росте доналоговой прибыли в первом полугодии 2020 финансового года на 39% благодаря увеличению выручки от подписок на ПО.

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