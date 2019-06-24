Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 19:50

Лондон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов в понедельник вслед за акциями автомобильных компаний, подешевевшими после предупреждения о прибыли производителя Mercedes-Benz Daimler.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,25% и составил 383,79 пункта.

Германский индекс DAX снизился на 0,53%, французский CAC 40 потерял 0,12%, британский индекс FTSE 100 подрос на 0,12%. Испанский индекс IBEX 35 упал на 0,38%, тогда как итальянский FTSE MIB потерял 0,49%.

Акции Daimler потеряли в цене 3,7%, после того как германский автомобилестроительный концерн скорректировал прогноз годовой прибыли, сославшись на ожидаемый рост расходов в связи с правительственными разбирательствами и мерами, касающимися дизельных автомобилей Mercedes-Benz.

Европейский автомобильный сектор, который в последнее время и так показывает динамику хуже рынка, снизился на 1,2% на фоне третьего за год ухудшения прогноза Daimler, оказавшись в лидерах падения среди секторов.

Цена бумаг Volkswagen опустилась на 0,5%, BMW - на 1,2%.

Внимание трейдеров направлено на встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры двух стран встретятся в рамках саммита G20, который пройдет 28-29 июня в Осаке, и трейдеры будут ждать сигналов "перемирия" в торговой войне, пишет MarketWatch.

В фокусе рынка также остается ситуация на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что США намерены в понедельник ввести дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия.

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на ухудшение деловых настроений в Германии в июне.

Индекс доверия предпринимателей к экономике Германии опустился до минимума с ноября 2014 года, свидетельствуют данные, рассчитываемые исследовательским институтом IFO. Значение индикатора составило 97,4 пункта по сравнению с 97,9 пункта в предыдущий месяц. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Индекс оценки предпринимателями текущей ситуации в экономике Германии вырос до 100,8 пункта со 100,7 пункта, индекс ожиданий на будущее снизился до 94,2 пункта с 95,2 пункта.

Акции Deutsche Lufthansa AG подешевели на 0,8%, после того как компания обнародовала новую стратегию, которая в том числе предусматривает внесение изменений в операции бюджетного авиаперевозчика Eurowings, чтобы обеспечить его возвращение к прибыльности "настолько быстро, насколько это возможно".

Цена бумаг Santander SA снизилась на 0,4%. Испанский банк сообщил, что достиг соглашения с германским страховщиком Allianz SE о приобретении его 60%-ной доли в совместном предприятии Allianz и принадлежащего Santander банка Banco Popular в Испании за 937 млн евро.

В то же время акции французской Alstom SA выросли в цене на 2,3%. Компания, производящая подвижной состав и оборудование для железнодорожной инфраструктуры, в понедельник представила новый стратегический план и задачи на 2023 год, и сообщила, что рассчитывает добиться более высоких показателей, чем в среднем по рынку.

Бумаги французского ритейлера Carrefour SA подорожали на 0,2%, после того как компания заключила соглашение о продаже 80-процентной доли в своем китайском подразделении Carrefour China китайской компании Suning.com.

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