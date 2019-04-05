Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 13:15

Лондон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы меняются слабо и без единой динамики в ходе торгов в пятницу, готовясь завершить неделю существенным ростом.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:33 мск увеличился на 0,03%, до 388 пунктов. С начала недели индикатор прибавил 2,3%.

Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,17%, французский CAC 40 - на 0,24%, итальянский FTSE MIB - на 0,34%. Германский фондовый индекс DAX уменьшается на 0,02%, испанский IBEX 35 - на 0,32%.

Инвесторы оценивают новости о ходе американо-китайских переговоров о торговом соглашении, статданные из Германии и развитие событий вокруг выхода Великобритании из ЕС.

Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, Вашингтон и Пекин рассчитывают завершить переговоры и заключить новое торговое соглашение в течение следующих четырех недель. Председатель КНР Си Цзиньпин также отметил существенный прогресс на переговорах.

На этих заявлениях сильнее всего растут акции горнодобывающих и сталелитейных компаний. В частности, бумаги Rio Tinto дорожают на 1,2%, BHP Group - на 1%, Anglo American на 1,3%, Glencore - на 1,1%.

Капитализация ArcelorMittal поднимается на 1%, Tenaris - на 1,9%.

Также в пятницу стало известно, что объем промышленного производства в Германии в феврале увеличился на 0,7% по сравнению с январем и снизился на 0,4% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали подъема первого показателя на 0,5% и снижения второго на 1,4%.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, попросив ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года. Т.Мэй пояснила, что в настоящий момент британское правительство работает с оппозицией, чтобы найти консенсус по Brexit.

Продление может привести к тому, что Великобритания примет участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23 мая. Т.Мэй отметила, что участие Великобритании в выборах не входит в интересы ни Лондона, ни Брюсселя. В то же время, отметила премьер, Лондон принимает позицию Брюсселя, согласно которой Великобритания обязана принимать участие в выборах, если она на момент 23 мая все еще будет в составе ЕС.

Акции британской сети ресторанов Berkeley Group дешевеют на 1,5%, несмотря на данные о росте выручки за последние 10 недель на 2,8%.

Стоимость бумаг компании The Drilling Company of 1972, также известной как Maersk Drilling, поднимается на 3,7% во второй день торгов после размещения. Эта компания была выделена из датской AP Moeller-Maersk и объединила ее буровые активы.

Капитализация швейцарского страховщика Zurich Insurance упала на 4,8%. Ранее было объявлено о назначении трех новых членов в совет директоров, который теперь на 45% состоит из женщин.

Котировки акций пивоваренной компании AB InBev поднимаются на 2,1%, нефтегазовой BP - на 0,5%, производителя самолетов Airbus - на 1%, испанской энергетической компании Repsol - на 0,3%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй ак пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!