Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 19:10

Лондон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Западной Европы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу.

Поддержку рынку оказали новости о том, что препарат, разработанный компанией Gilead Sciences, проходит успешные испытания в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Исследователи медицинского центра Чикагского университета сообщили о "быстром выздоровлении" 125 пациентов с COVID-19, принимавших экспериментальный препарат remdesivir, пишут СМИ.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 2,63% и составил 333,47 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 2,82%, германский DAX - на 3,15%, французский CAC 40 - на 3,42%, итальянский FTSE MIB - на 1,71%, испанский IBEX 35 - на 1,66%.

Помимо этого, инвесторы оценивали планы властей некоторых европейских стран по постепенному снятию ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Власти Дании планируют снять еще один ряд ограничений, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ. С 20 апреля будет разрешено возобновить работу таким предприятиям малого бизнеса, как, например, парикмахерские, салоны красоты и автошколы.

На этой неделе школьникам до 5-го класса и дошкольникам в Дании позволили возобновить посещение занятия. Школьники старше 11-12 лет продолжают обучаться дистанционно.

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель накануне заявила, что страна готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.

"Мы и дальше должны будем соблюдать минимальную дистанцию в 1,5 метра, находиться в общественном месте можно будет только вдвоем или с членами семьи, это правило будет действовать и дальше, его соблюдение будет отслеживаться", - сказала Меркель журналистам в Берлине. При этом с понедельника будут открыты часть магазинов, а с 4 мая - школы.

Экономика еврозоны столкнулась с "резким падением ВВП" и "быстрым ухудшением ситуации на рынке труда" в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Согласно прогнозу МВФ, опубликованному ранее на этой неделе, ВВП еврозоны сократится в 2020 году рекордными темпами - на 7,5%. В следующем году экономика региона вырастет на 4,7%, ожидают в МВФ.

Между тем потребительские цены в еврозоне в марте 2020 года выросли на 0,7% в годовом выражении, минимальными темпами с октября прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и со средним прогнозом рынка.

В лидерах роста в индексе Stoxx Europe 600 акции Cineworld Group, которые подорожали на 21,4%.

Акции Roche Holding укрепились на 1,9%. Швейцарская фармкомпания сообщила, что разрабатывает новый серологический тест на выявление антител в крови пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Бумаги Novartis прибавили в цене 1,7%, AstraZeneca - 1,9%, Sanofi - 2,1%, Novo Nordisk.

Акции производителей одежды также подорожали: цена бумаг H&M выросла на 5,5%, Hugo Boss - на 7,7%, a LVMH - на 4,4%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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