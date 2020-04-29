Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 19:11

Лондон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду уверенным подъемом.

Росту оптимизма на рынке способствовали данные о тестировании экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences (SPB: GILD).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 1,75% и составил 347,06 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 2,63%, германский DAX - на 2,89%, французский CAC - на 2,22%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2,21% и 3,21% соответственно.

Gilead сообщила, что в результате третьей фазы открытого тестирования препарата remdesivir на пациентах в тяжелом состоянии были выявлены одинаковые результаты как у тех, кто принимал лекарство в течение пяти дней, так и у тех, кто проходил 10-дневный курс лечения.

Как минимум 52% участников исследования были выписаны из больницы после 14 дней лечения, при этом сообщается о "клиническом выздоровлении" по меньшей мере 53% из этих пациентов.

Участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых по итогам заседания в среду. В марте американский центробанк дважды экстренно понизил ставку - первый раз на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 1-1,25% годовых, второй раз - сразу на 1 п.п., до 0-0,25% годовых.

Опубликованные в среду данные Европейской комиссии свидетельствуют, что сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в апреле рухнул до 67 пунктов - минимального уровня с марта 2009 года.

Согласно пересмотренным данным, в марте значение индикатора составляло 94,2 пункта, а не 94,5 пункта, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 74,7 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле 2020 года выросли на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Это минимальные темпы повышения с ноября 2016 года.

Таким образом, инфляция в ФРГ замедлилась по сравнению с мартовскими 1,3%.

Эксперты в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Трейдеры также оценивали отчетность ряда европейских компаний.

Бумаги Airbus укрепились на 10,4%, хотя европейская аэрокосмическая корпорация зафиксировала чистый убыток в первом квартале 2020 года, а ее выручка сократилась на 15%.

Акции Standard Chartered подорожали на 11,6%. Британский банк сократил доналоговую прибыль в первом квартале 2020 года на фоне существенного роста кредитных убытков в связи с пандемией коронавируса. В то же время операционная прибыль выросла на 13%, что главным образом связано с хорошими показателями подразделения, специализирующегося на финансовых рынках.

Капитализация Barclays Plc увеличилась на 12,7%. Британский банк, второй по величине активов в стране, резко увеличил отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в первом квартале 2020 года, готовясь к волне дефолтов в условиях пандемии коронавируса.

Акции германского автоконцерна Volkswagen AG подорожали 5,8%, хотя компания сообщила о падении доналоговой прибыли на 83% в первом квартале, а также о сокращении продаж на 25%.

Котировки акций Deutsche Bank AG выросли примерно на 12%. Банк по итогам января-марта сумел остаться на прибыльном уровне в условиях пандемии коронавируса, в частности, благодаря сильным показателям инвестиционно-банковского бизнеса.

Стоимость акций второго по величине производитель алкоголя во Франции Remy Cointreau SA снизилась на 0,98%. Компания отчиталась о сокращении продаж на 11,2% в органическом выражении по итогам финансового года, который завершился 31 марта. Remy Cointreau ожидает падения продаж в первом квартале текущего фингода на 50-55% из-за спада на основных рынках, включая Европу и Америку, и исчерпания запасов оптовых продавцов в Китае.

Бумаги шведско-британской биофармацевтической компании AstraZeneca прибавили в цене 0,2%. Компания в среду сообщила о росте чистой прибыли в январе-марте. AstraZeneca подтвердила свой предыдущий прогноз на текущий год, отметив, что в нем заложен сценарий продолжения пандемии коронавируса в течение еще нескольких месяцев.

Служба финансово-экономической информации

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