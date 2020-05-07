Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 10:52

Лондон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы умеренно повышаются в ходе торгов в четверг после сохранения ставки Банком Англии и на фоне продолжающегося снятия ограничительных мер в ряде европейских стран.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:29 мск вырос на 0,54% и составил 336,16 пункта.

Британский индикатор FTSE увеличился на 0,45%, германский DAX - на 0,82%, французский CAC - на 0,64%. Итальянский FTSE MIB набрал 0,74%, испанский IBEX 35 - 0,54%.

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на заседании в четверг на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ. Решение поддержали все члены Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Большинство членов комитета (7 из 9) также проголосовали за сохранение программы выкупа гособлигаций на уровне 645 млрд фунтов стерлингов, двое высказались за увеличение объема выкупа на 100 млрд фунтов стерлингов.

Тем временем, некоторые европейские страны продолжают ослабление мер, введенных из-за вспышки коронавируса. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель ФРГ в среду приняли решение открыть все магазины при соблюдении необходимых мер гигиены. При этом Меркель предупредила, что ограничения могут быть восстановлены, если количество острых случаев заболевания в определенном регионе будет превышать 50 случаев на 100 тыс. жителей, пишет Deutsche Welle.

В среду в стране было зарегистрировано 1,284 новых случаев заражения по сравнению с 947 днем ранее, свидетельствуют данные института Роберта Коха. Общее число случаев инфицирования в Германии превысило 166 тыс., более 7 тыс. зараженных скончались.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, в среду заявил, что некоторые ограничительные меры в стране могут быть отменены с 11 мая.

Инвесторы также оценивают статданные. Объем промышленного производства в Германии в марте рухнул на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ. Это максимальные темпы снижения с момента начала ведения расчетов в 1991 году.

Аналитики в среднем ожидали снижения на 7,5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal предполагали сокращение на 8,8%.

Во Франции показатель в марте рухнул на 16,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. Это максимальное падение показателя с начала ведения расчетов в 1990 году.

Аналитики в среднем ожидали сокращения на 12,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали спад на 14,5%.

Котировки германского онлайн-ритейлера Zalando SE подскочили на 10,6%. Компания отчиталась о росте чистого убытка в январе-марте до 86,4 млн евро с 17,6 млн евро годом ранее. Квартальная выручка увеличилась до 1,52 млрд евро с 1,38 млрд евро. Валовой объем продаж вырос на 13,9% - до 1,99 млрд евро. Zalando сообщил о восстановлении спроса в апреле после его снижения в марте. Ритейлер ожидает, что по итогам года скорректированный EBIT составит от 100 млн до 200 млн евро, валовой объем продаж вырастет на 10-20%.

Лидером падения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 является туроператор TUI AG. Стоимость компании рухнула на 11,5%.

Бумаги Air France-KLM дешевеют на 4,3%. Крупнейший авиаперевозчик Европы увеличил убыток в первом квартале 2020 года в связи с негативными последствиями пандемии коронавируса для мировой авиационной отрасли и сообщил, что наибольший удар придется на показатели во втором квартале.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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