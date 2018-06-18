Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 18:57 18.06.2018 - 18:57

Лондон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили резким снижением торги в понедельник на фоне усиления торговых разногласий США и Китая и политической неопределенности в Германии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился по итогам торгов на 0,83%, до 385,91 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 0,03%, французский CAC 40 - на 0,93%, германский DAX - на 1,36%. Испанский IBEX 35 потерял 0,83%, итальянский FTSE MIB - 0,41%.

В пятницу Вашингтон объявил о пошлинах в размере 25% в отношении ввозимых в США китайских товаров стоимостью около $50 млрд в год. Пекин ответил аналогичными мерами: с 6 июля Китай введет 25%-ные пошлины на импорт американской сельхозпродукции, автомобилей, виски, сигар и других товаров.

Тем временем в Германии обострились противоречия по вопросу миграции между канцлером Ангелой Меркель и главой МВД Хорстом Зеехофером. Полноценного кризиса удалось избежать: стороны достигли временной договоренности отложить принятие решения на две недели.

Ранее А.Меркель, глава партии ХДС, и Х.Зеерхофер, руководящий второй входящей в правящую коалицию партией ХСС, не могли договориться по вопросу отказа беженцам в пребывании в Германии. Х.Зеехофер стремился действовать в одностороннем порядке и запретить зарегистрированным в других странах беженцам въезжать в Германию, А.Меркель была против этого и настаивала на общеевропейском решении.

Котировки акций британской финансовой компании Virgin Money Ричарда Брэнсона снизились на 2,2% после того, как компания приняла предложение CYBG, холдинговой компании Clydesdale Bank и Yorkshire Bank, о покупке.

Стоимость бумаг французской энергетической компании Engie SA упала на 4,8%. В 2018 году компания спишет рекордные 250 млн евро в связи с программой ядерных реакторов.

Цена бумаг Airbus понизилась на 1,6% из-за опасений, связанных с торговыми спорами.

Курс акций производителя упаковки DS Smith опустился на 2,5% на торгах в Лондоне после публикации слабой отчетности за финансовый год.

Капитализация норвежского авиаперевозчика Norwegian Air подскочила на 10% на новости, что Lufthansa ведет переговоры о ее покупке. Также на компанию претендует британская IAG.

Цена акций британского оператора спутниковой связи Inmarsat Plc снизилась на 0,5%. По данным от информированных источников, американский конкурент EchoStar Corp. может улучшить свое предложение о ее приобретении. Первоначальное предложение было отвергнуто как слишком низкое.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ыъ йй ко вш*

Neuer Inhalt Horizontal Line