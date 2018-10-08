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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 18:17 08.10.2018 - 18:17

Лондон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы упали в понедельник, Италия и ее споры о проекте бюджета с Европейским союзом снова оказались в центре внимания инвесторов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам сессии уменьшился на 1,1% и составлял 372,22 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 1,2%, французский CAC 40 - 1,1%, германский DAX - 1,4%. Итальянский FTSE MIB опустился на 2,4%.

Как говорится в письме членов Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и Пьера Московиси на имя министра финансов Италии Джованни Триа, план бюджета страны, предусматривающий дефицит в размере 2,4% ВВП, является существенным отклонением от предыдущих договоренностей.

Между тем вице-премьер Италии Маттео Сальвини отверг такую критику, заявив, что приверженность мерам жесткой экономии, которую демонстрируют глава Еврокомиссии Клод Юнкер и П.Московиси, еврокомиссар по экономике, является главным врагом Европы.

"Политика экономии, проводившаяся в последние несколько лет, увеличила госдолг и привела к разорению Италии", - заявил он.

"Итальянцы продолжают проверять ЕС на прочность, - говорит старший аналитик Danske Bank Йенс Соренсен. - Если ни одна из сторон не отступит от своей позиции, доходность европейских бумаг продолжит расти. Но я ожидают, что Италия и ЕС придут к компромиссу, хотя сейчас это кажется сложной задачей".

Доходность эталонных 10-летних гособлигаций Италии выросла в понедельник на 19 базисных пунктов - до 3,6%.

Цены бумаг итальянских банков UniCredit и Banca Monte dei Paschi di Siena упали на 3,6% и 4,5% соответственно.

Греческие банки последовали вслед за итальянскими на фоне опасений, что новые кризисные явления в еврозоне не обойдут их стороной. Индекс FTSE/Athex Bank рухнул на 6,5%. Курс акций Eurobank Ergasias SA обвалился на 11,6%, Piraeus Bank - на 11%.

Акции Airbus подешевели на 0,4% на сообщениях о проблемах с заказом Саудовской Аравии на $16 млрд. Переговоры по заказу 36 огромных авиалайнеров A380 застопорились из-за проблем с согласованием параметров и цены двигателей Rolls-Royce.

Капитализация Daimler AG уменьшилась на 1,5%. Главный финансовый директор германского автопроизводителя Бодо Юббер уведомил совет директоров компании, что он не намерен продлевать срок действующего контракта и планирует покинуть свой пост в декабре 2019 года.

Б.Юббер рассматривался в качестве возможного преемника CEO Daimler Дитера Цетше, однако в конце сентября стало известно, что это место займет 49-летний глава отдела исследований и разработок Ола Келлениус.

Также в понедельник стало известно, что объем промышленного производства в Германии в августе сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,3%. В годовом выражении показатель снизился на 0,1%, как и прогнозировалось.

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