Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 8:01

Лондон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Европейские рынки акций в основном снизились по итогам торгов в понедельник на фоне постепенного смягчения карантинных мер, введенных ранее государствами региона с целью сдерживания распространения коронавируса.

Трейдеры оценивают как преимущества постепенного восстановления экономической активности, так и риск возникновения второй волны пандемии в результате снятия ограничений, пишет Dow Jones.

Предупредительным сигналом стала ситуация в Южной Корее: после недавней отмены жестких мер социального дистанцирования правительство страны сообщило о новом скачке заражений коронавирусом и заявило о необходимости быть готовыми ко второй волне пандемии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в понедельник снизился на 0,4% - до 339,7 пункта.

Французский CAC 40 упал на 1,3%, германский DAX - на 0,7%, испанский IBEX 35 - на 1,6%, итальянский FTSE MIB - на 0,3%. Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,1%.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в минувшее воскресенье заявил, что страна будет постепенно смягчать ограничения, введенные в марте. В ходе телевизионного выступления Джонсон призвал граждан страны по возможности продолжать работать из дома, однако сообщил, что строительный бизнес и производственные предприятия могут возвращаться к работе.

Со среды меры изоляции смягчаются в Англии, тогда как Шотландия и Уэльс не намерены ослаблять ограничения.

Тем временем, во Франции с 11 мая возобновляется деятельность многих предприятий, открываются непродовольственные магазины.

"Главный риск, который несет в себе открытие экономики - это новый рост заболеваемости, - отмечает аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская. - В связи с этим инвесторы будут внимательно следить, продолжается ли снижение числа заболевших после смягчения ограничений".

Котировки акций EasyJet и International Consolidated Airlines Group (IAG), владельца авиакомпании British Airways, в понедельник упали соответственно на 5,9% и 3,9%. Британская отраслевая группа Airlines UK сообщила, что Великобритания планирует отправлять на двухнедельный карантин людей, прибывающих в страну.

Аналитики Citi отмечают, что как EasyJet, так и IAG будут вынуждены привлечь дополнительный капитал в условиях нынешнего кризиса.

Стоимость бумаг Bank of Ireland рухнула на 14,9%. Ирландский банк зафиксировал доналоговый убыток в первом квартале 2020 года из-за списаний, которые он объяснил ухудшением экономической среды в результате пандемии коронавируса.

Котировки акций нефтекомпаний снизились по итогам торгов вслед за падением цен на нефть. Акции BP подешевели на 0,7%, Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) - на 0,5%, Total (SPB: TOT) - на 1,8%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк аш бп*

SPB$#&: RDS.A, TOT

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!