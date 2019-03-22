Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 18:03

Лондон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы резко снизились в пятницу после выхода крайне слабых данных о деловой активности в Германии и еврозоне, а также инвертирования кривой доходности американских гособлигаций.

Вместе с тем Великобритания получила у ЕС временную отсрочку по процедуре Brexit, но в условиях конституционного кризиса в стране правительству будет непросто чего-то добиться от парламента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу торгов опустился на 1,2%, до 376,03 пункта, наиболее значительное падение продемонстрировали промышленные (-2,3%) и сырьевые (-2,4%) компании. За неделю Stoxx Europe 600 потерял 1,3%.

Британский индекс FTSE 100 упал на 2%, как и французский CAC 40. Германский DAX снизился на 1,6%, испанский IBEX 35 - на 1,7%. Итальянский FTSE MIB потерял 1,5%.

Саммит Евросоюза в ночь на пятницу предоставил Великобритании дополнительное время для согласования условий дальнейшего сотрудничества после выхода страны из ЕС (Brexit). Лондон получил отсрочку до 22 мая (с 23 мая начинаются выборы в Европарламент), но с одним условием: на следующей неделе британский парламент должен одобрить соглашение по выходу.

Если же Палата общин в очередной раз соглашение не одобрит, то Brexit будет продлен только до 12 апреля. В таком случае перед премьер-министром Терезе Мэй снова встанет сложный выбор: выходить из ЕС без каких-либо договоренностей или запрашивать существенно более длительную отсрочку.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в этом месяце опустился до 51,3 пункта с 51,9 пункта в феврале, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Значение индекса в текущем месяце приблизилось к рекордному минимуму в 51 пункт, зафиксированному в январе.

Производственный PMI в еврозоне в марте упал до рекордно низких 47,6 пункта с февральских 49,3 пункта. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. Таким образом, в еврозоне спад в производстве отмечен по итогам второго месяца подряд.

Тем временем, в сфере услуг активность остается в целом стабильной: мартовский PMI в этом секторе опустился до 52,7 пункта с 52,8 пункта в феврале.

В Германии производственный PMI достиг рекордного минимума, а сводный находится на самом низком уровне за шесть лет. Во Франции сводный индекс в марте снова приблизился к рекордно низкой отметке.

Евро упал на 0,7% к доллару, 1,6% к иене и 1,4% к фунту. Доходность 10-летних гособлигаций Германии впервые с 2016 года опустилась ниже нуля.

Кривая доходности гособлигаций США приобрела инверсный вид, то есть доходность "длинных" бумаг оказалась ниже доходности "коротких", впервые с 2007 года, периода перед мировым финансовым кризисом.

В частности, в пятницу доходность 3-месячных бондов в какой-то момент совпала с показателем для 10-летних гособлигаций США на отметке 2,455%, а затем превысила ее. Инверсия считается одним предвестников рецессии в экономике США и говорит о том, что инвесторы в перспективе ждут снижения процентных ставок.

Акции Deutsche Bank подешевели на 3,2% на торгах во Франкфурте, несмотря на то, что в годовом отчете руководство банка пообещало остановить длившееся годами снижение выручки и сохранить основные показатели рентабельности.

Курс акций Swedbank упал на 1,6% в Стокгольме. Шведский банк опубликовал итоги предварительной проверки в связи с обвинениями в отмывании денег, но после ознакомления с ними у инвесторов и аналитиков осталось больше вопросов, чем ответов.

Котировки ценных бумаг Nokia рухнули на 5,1% в Хельсинки. Компания проводит расследование в связи с подозрениями в несоблюдении правил в Alcatel Lucent, которую Nokia купила в 2016 году за $18 млрд.

Бумаги Aston Martin потеряли в цене 4,8% в Лондоне на заявления руководства компании о том, что повышение цен на автомобили, запланированное из-за Brexit, будет отложено.

Капитализация нефтегазовых компаний Европы упала вслед за ценами на нефть: Royal Dutch Shell потеряла 2,8%, BP - 2,1%, Total SA - 2%, Eni - 1,1%.

Показатель горнорудных компаний в рамках Stoxx 600 упал на 2,1%, металлургических - на 2,9% на фоне снижения цен на руды и металлы. Котировки акций ArcelorMittal рухнули на 5,4%, Antofagasta - на 4,1%, Anglo American - на 2,8%, Glencore - на 2,4%, BHP - на 2%, Rio Tinto - на 1,2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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