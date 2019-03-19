Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 18:23

Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Надежды на сохранение мягкого подхода Федрезерва к денежно-кредитной политике, сильные статданные в Великобритании, а также отсутствие кризисных сообщений о Brexit и торговых споров обеспечили рынкам акций Западной Европы уверенный рост во вторник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу сессии увеличился на 0,57%, до 384,29 пункта, максимума с конца сентября, в лидерах роста - производители сырья и высокотехнологичные компании. Ралли продолжилось пятую сессию подряд.

Британский индекс FTSE 100 поднялся седьмую сессию подряд, прибавив 0,3%, и был близок к максимуму за более чем пять месяцев.

Французский CAC 40 повысился на 0,2%, испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили примерно по 0,9%. Германский DAX подскочил на 1,1% вслед за акциями производителей потребительских товаров и фармкомпаний.

По итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое проходит 19-20 марта, аналитики ждут сохранения базовой процентной ставки и сигнала о возможности всего одного повышения в 2019 году. Федрезерв в последние месяцы перешел к более мягкому курсу денежно-кредитной политики, что привело к снижению волатильности практически для всех категорий активов на рынках. Фьючерсные контракты показывают, что трейдеры не ждут изменения стоимости кредитования в США до конца года.

Накануне спикер Палаты общин Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если премьер-министр Тереза Мэй не внесет изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил во вторник, что отсрочка Brexit должна быть осмысленной и служить ясной цели.

По данным источников европейских СМИ, Брюссель планирует предложить Великобритании отложить дату Brexit (сейчас - 29 марта) при выполнении ряда условий, чтобы у Т.Мэй была возможность провести соглашение о дальнейших отношениях с ЕС через парламент.

Ситуация на рынке труда Великобритании осталась позитивной в течение трех месяцев, завершившихся 31 января, несмотря на связанное с Brexit торможение экономики в целом. Занятость в стране обновила рекордный максимум - 76,1%, число занятых в ноябре-январе увеличилось на 222 тыс. человек. Рост зарплат остался близок к самому высокому уровню за десятилетие из-за дефицита квалифицированных специалистов.

Торговый профицит Швейцарии увеличился в феврале до максимума за три месяца - 2,04 млрд швейцарских франков по сравнению с 1,39 млрд франков в январе. Экспорт из Швейцарии увеличился на 2,3%, импорт сократился на 1,2%.

Во Франции во вторник прошла масштабная забастовка работников госсектора, включая преподавателей учебных заведений и сотрудников транспортных предприятий.

Акции Evraz Plc подешевели на торгах в Лондоне на 3,8%. Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и их партнеров продали на рынке 1,8% акций Evraz по цене 5,95 фунта стерлингов за бумагу, то есть с дисконтом около 5,6% к цене закрытия торгов в понедельник.

Показатель горнорудных компаний в рамках Stoxx 600 поднялся на 1,5% на фоне роста цен железную руду, золото и большинство цветных металлов. Палладий обновил исторический максимум, впервые превысив $1600 за унцию. Котировки акций BHP поднялись на 0,7% на торгах в Лондоне, Rio Tinto - на 0,9%, Glencore - на 3%, Antofagasta - на 2,8%. Antofagasta к тому же объявила о дивидендах значительно выше прогнозов, показав финансовые результаты на уровне ожиданий.

Позитивные акции о швейцарском экспорте, особенно восстановлении спроса на часы, поддержали акции Swatch (+3,1%) и Richemont (+1,7%).

Курс акций британской TP ICAP Plc, ведущего брокера межбанковских транзакций в мире, вырос почти на 5%. Годовые результаты компании показали, что ее гендиректору Николя Брето удается снизить затраты, консолидировать бизнес и восстановить рентабельность.

Стоимость бумаг Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) увеличилась на 5% на торгах в Милане. Французский автоконцерн PSA Group рассматривает новые приобретения в отрасли, и глава семейной инвесткомпании FFP Роберт Пежо заявил, что готов поддержать подобные инвестиции. Участники рынка считают альянс FCA и Peugeot, акции которой подорожали на 2,7%, довольно удачным решением.

Бумаги германского автопроизводителя Volkswagen AG поднялись в цене на 2,4%. Основные акционеры Volkswagen, семьи Порше и Пьех, увеличили долю голосов в компании, заявив, что ее акции недооценены. Они заплатили за акции около 400 млн евро. Доля голосующих акций Volkswagen, контролируемых семьями через концерн Porsche Automobil Holding, выросла с 52,2% до 53,1%.

Цена акций французского оператора связи Iliad SA выросла на 2,8%, несмотря на объявление о сокращении числа абонентов в четвертом квартале. Руководство Iliad перенесло плановое увеличение EBITDA до 1 млрд евро с 2020 на 2021 год.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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