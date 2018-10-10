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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 18:36 10.10.2018 - 18:36

Лондон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы резко упали по итогам сессии в среду на фоне ослабления аппетита к риску. Инвесторов тревожат потенциальные последствия торговой войны США и Китая, рост доходности US Treasuries и споры Италии с ЕС о бюджете.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу торгов уменьшился на 1,6% - до 366,93 пункта, минимума за полгода. Его падение с начала октября составляет 4,2%.

Наиболее значительное снижение в среду продемонстрировали сырьевые (-3,7%) и технологические (-4,3%) компании, тогда как единственными секторами, где наблюдался рост, были телекоммуникации и банки.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 1,3%, испанский IBEX 35 - на 1,7%, итальянский FTSE MIB - на 1,8%. Германский DAX потерял 2,2%, французский CAC 40 - 2,1%.

Доходность 10-летних гособлигаций США повысилась в среду до 3,23% после снижения во вторник.

Популистское правительство Италии не намерено отказываться от "народного бюджета", предполагающего увеличение расходов на социальные программы. При этом вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил в среду о своей "абсолютной уверенности" в том, что спред доходности 10-летних госбумаг Италии и Германии не достигнет 400 базисных пунктов (б.п.), как того опасаются ряд экспертов. Вместе с тем министр финансов Италии Джованни Триа назвал рост доходности итальянских гособлигаций чрезмерным и не отражающим состояния итальянской экономики и бюджета.

Доходность 10-летних итальянских бондов в среду повысилась на 3,2 б.п., до 3,5%, спред с германскими бумагами превысил 307 б.п. - максимум с 2013 года.

Глава ЦБ Греции в среду возложил вину за обвал котировок греческих банков на итальянский рынок. По его словам, падение акций греческих банков не связано с их устойчивостью.

ВВП Великобритании в августе не изменился, тогда как экономисты в среднем ожидали его повышения на 0,1%. В июне-августе британская экономика выросла на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Исходя из помесячных данных в III квартале эксперты рассчитывают на самый значительный подъем британского ВВП с 2016 года.

Рост промышленного производства Великобритании в августе превысил прогнозы: 0,2% относительно июля и 1,3% в годовом выражении (оценки - 0,1% и 1% соответственно). Значительный вклад в подъем внесла горнодобывающая отрасль, продемонстрировавшая рост на 2,1% относительно предыдущего месяца и на 3,5% по сравнению с августом 2017 года. Однако в перерабатывающей промышленности объем производства снизился на 0,2% относительно предыдущего месяца.

Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton подешевели на 7,1% на торгах в Париже в среду. LVMH подтвердила, что Китай стал более жестко контролировать перевозки люксовых товаров через границу в условиях торговой войны. При этом данные о продажах LVMH в III квартале были несколько лучше ожиданий рынка.

Вслед за LVMH в минус ушли и другие представители люксового сегмента: бумаги Kering SA потеряли в цене 9,6%, Hermes - 5,1%, Moncler - 10,8%. Аналитики в целом испытывают недоверие к сектору и считают котировки акций в нем завышенными.

Курс акций Fiat Chrysler Automobiles упал на 5,6% на торгах в Милане. По данным источников агентства Bloomberg, итало-американский концерн близок к продаже подразделения автокомпонентов компании Calsonic, принадлежащей инвестгруппе KKR.

Служба финансово-экономической информации

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