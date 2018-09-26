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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 8:14 26.09.2018 - 08:14

Токио. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют неоднозначную динамику, хотя в целом настрой достаточно позитивный.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос с начала торгов на 0,2%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 МСК увеличился на 0,29%.

Между тем значение Topix к этому времени снизилось на 0,17% после семидневного ралли, поскольку более 1 тыс. компаний закрыли реестры акционеров для выплаты дивидендов.

В их число входят Daito Trust Construction (-2,9%) и Japan Post (-1,7%).

Кроме того, дешевеют акции автопроизводителей после того, как днем ранее германский концерн BMW ухудшил прогноз годовой прибыли, объяснив это негативными последствиями торговых споров. В результате бумаги Nissan Motor подешевели на 4,2%, Toyota Motor - на 0,3%, Mazda Motor - на 1,6%.

Котировки бумаг банков также опускаются, включая Mizuho Financial - на 0,6% и Sumitomo Mitsui Financial - на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК подскочил на 1,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,74%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга повысился на 0,9%.

Акции нефтяной компании CNOOC подскочили в цене на 4,5% вслед за подъемом стоимости нефти.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:53 МСК опустился всего на 0,01%.

При этом повышается капитализация нефтепроизводителей, в том числе Oil Search - на 2%, Woodside Petroleum - на 1,4%.

Также увеличивается рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира: BHP Billiton Ltd. - на 1,1%, Rio Tinto - на 1,1%, South32 - на 0,5%.

При этом снижается цена австралийских банков "большой четверки": Commonwealth Bank of Australia - на 0,8%, National Australia Bank - на 0,8%, Australia & New Zealand Banking - на 0,9% и Macquarie - на 0,1%.

В Южной Корее продолжаются праздники, в связи с чем биржи страны закрыты третий день. Они возобновят работу в четверг.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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