Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 12:25

Токио. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник выросли, несмотря на неопределенность в торговых переговорах между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином для подписания итогового соглашения о торговле может быть перенесена на июнь, поскольку подготовка сделки требует больше времени, чем планировалось первоначально, сообщило в минувшие выходные издание The South China Morning Post со ссылкой на источник. Ранее планировалось завершить согласование деталей в апреле.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific прибавил 0,9%.

"Проблемы торговой войны между США и Китаем были основным фактором замедления мирового роста, - отмечает аналитик Oanda Альфонсо Эспарза. - Хотя комментарии обеих сторон были положительными, было мало деталей относительно того, где сейчас находятся переговоры. Задержка может снова вызвать беспокойство на рынке".

Японские индексы Nikkei 225 и Topix увеличились соответственно на 0,62% и 0,69%, несмотря на слабую статистику.

Падение промышленного производства в Японии усилилось в январе до 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем с 0,1% в декабре, свидетельствуют опубликованные в понедельник окончательные данные министерства экономики, торговли и промышленности. Снижение продолжается третий месяц подряд, в январе оно оказалось максимальным за год.

Котировки акций автопроизводителя Toyota Motor повысились на 0,5%, телекоммуникационной SoftBank Group - на 1,15%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 0,5%.

Бумаги Nintendo, выпускающей игровые консоли и видеоигры, подорожали на 3%, входя в число лидеров подъема.

Китайский индекс Shanghai Composite за день подскочил на 2,47%, гонконгский Hang Seng - на 1,37%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. и AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, поднялись в ходе торгов в Гонконге на 2,7% и 0,6% соответственно.

Кроме того, выросла рыночная стоимость страховщика Ping An Insurance (+1,4%) и Hong Kong Exchanges & Clearing (+2,1%).

Значение южнокорейского индекса Kospi в понедельник поднялось на 0,16%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,1%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,4%.

В то же время акции автомобилестроительной компании Hyundai Motor прибавили в цене 2,5%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,25%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 1,4%, второй по величине Rio Tinto - на 1,7%, еще одного представителя данной отрасли Fortescue Metals - на 5,4%.

Фьючерсные контракты на железную руду подорожали в понедельник в материковом Китае и Сингапуре из-за постановления бразильского суда, предписывающего компании Vale закрыть еще один рудник в связи с январской аварией на плотине хвостохранилища в штате Минас-Жерайс.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!