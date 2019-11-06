Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 12:29

Токио. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду изменились незначительно и разнонаправленно на неоднозначных сигналах относительно хода торговых переговоров между США и Китаем, пишет MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific уменьшился на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов выросли соответственно на 0,22% и на 0,02%.

Mitsubishi Corp. объявила о том, что закроет нефтяное подразделение в Сингапуре из-за потери около 34,2 млрд иен ($314 млн) в результате несанкционированных транзакций, которые осуществил один из его трейдеров. Бумаги корпорации подорожали на 3,7% и стали лидером подъема.

Наиболее сильное падение продемонстрировали котировки акций пивоваренной компании Asahi Group, потерявшие 6,1%. Помимо этого, подешевели бумаги производителя бытовой электроники Sony - на 0,8% и телекоммуникационной компании NTT DoCoMo - на 1,1%.

Стоимость автопроизводителя Honda Motor поднялась на 0,3%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,3%, телекоммуникационной группы SoftBank - на 0,4%.

Также дорожают акции интернет-компании Rakuten (+1%) и нефтедобывающей Inpex (+1,8%).

Китайский индекс Shanghai Composite за день опустился на 0,43%, между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,02%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings увеличилась в Гонконге на 0,3%, банка HSBC - на 0,4%, страховщика AIA Group - на 0,5%.

Цена акций CK Hutchison, владеющей самыми разнообразными активами в сферах от ритейла до телекома, повысилась на 1%.

Котировки бумаг China Mengniu Dairy Group, основного производителя молочной продукции в КНР, рухнули на 5,9%. Это максимальное снижение почти за 10 недель.

Акции China Mobile дешевеют на 0,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi выросло на 0,07%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. поднялась на 1,1%, в то время как акции другого представителя этой отрасли SK Hynix подешевели на 1,9%.

Цена акций автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor снизилась на 0,2% и на 1,2% соответственно.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 опустился по итогам торгов на 0,55%.

В лидерах снижения были акции CSL Ltd., работающей в сфере биотехнологий, подешевевшие на 0,9%.

Между тем рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,5% и на 0,3% соответственно, еще одного представителя отрасли South32 - на 2,7%.

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