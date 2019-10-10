Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 7:38

Нью-Йорк. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в среду, участники рынка ожидали возобновления торговых переговоров между США и Китаем и оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Китайская делегация, направляющаяся в Вашингтон для возобновления переговоров в четверг, не ожидает заключения всеобъемлющего соглашения, которое положит конец торговой войне между двумя странами. При этом Пекин готов принять ограниченное соглашение при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Тем временем Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Китай также готов пойти на увеличение закупок соя-бобов в США на 10 млн тонн в год - до 30 млн тонн. Дополнительные закупки в таком объеме эквивалентны сумме порядка $3,25 млрд.

Также СМИ пишут, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять ряд товаров китайской компании Huawei Technologies.

Кроме того, инвесторы оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). На заседании, которое состоялось 17-18 сентября, Федрезерв снизил основную процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Такое решение было вызвано тем, что "понижательные риски для прогноза экономической активности несколько увеличились по сравнению с июльским заседанием, в особенности риски, связанные с неопределенностью в торговой политике и с внешними условиями", говорится в тексте протокола.

Ценные бумаги Johnson & Johnson подешевели на 2% после того, как суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал компанию выплатить в качестве компенсации $8 млрд жителю штата Мэриленд, пострадавшему от побочных эффектов производимого компанией препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства

Цена акций авиакомпании American Airlines Group выросла на 3,1%. Ранее компания сообщила, что теперь ожидает возобновления полетов самолетов Boeing модели 737 MAX не ранее 16 января - более чем на месяц позже ранее объявленного срока.

Котировки бумаг Exxon Mobil увеличились на 1,1% на сообщениях СМИ, что крупнейшая нефтяная компания США рассматривает возможность продажи шельфовых активов в сфере нефтеразведки и добычи в Малайзии. Ожидается, что в результате продажи активов компания может привлечь от $2 млрд до $3 млрд.

Акции United States Steel Corp. упали на 8,5%. Американская сталелитейная корпорация объявила о переходе на улучшенную операционную модель, которая позволит ей добиться ежегодного сокращения расходов примерно на $200 млн к 2022 году, и сообщила об уходе финансового директора Кевина Брэдли. Новым финдиректором станет Кристин Бривз, которая на текущий момент занимается вопросами организации цепи поставок.

Рыночная стоимость оператора связи AT&T выросла на 0,2% на новости, что компания планирует продать свои активы в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах фирме Liberty Latin America за $1,95 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average 9 октября повысился на 181,97 пункта (0,7%) и составил 26346,01 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 26,34 пункта (0,91%) - до 2919,4 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 79,96 пункта (1,02%) и составил 7903,74 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй им *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!