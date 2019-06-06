Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 8:06

Нью-Йорк. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы активно выросли по итогам торгов в среду, завершив в плюсе вторую сессию подряд на ожиданиях возможного снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Во вторник председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил о готовности Центробанка поддержать экономический подъем в США, и его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что ЦБ открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике.

В своем последнем прогнозе руководство ФРС сообщило, что в целом не ожидает изменения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в текущем году. Вместе с тем прогнозы трейдеров указывают на то, что рынок в целом ожидает одного снижения ставки до конца года. Об уместности смягчения денежно-кредитной политики в условиях неопределенности на мировых рынках накануне заявил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард.

Тем временем из отчета отраслевой организации ADP Employer стало известно, что число рабочих мест в США в мае увеличилось всего на 27 тыс. Показатель оказался существенно хуже среднего прогноза аналитиков, составлявшего 185 тыс. Слабые статданные с рынка труда также были восприняты как аргумент в пользу снижения ставки.

Официальные данные министерства труда будут обнародованы в пятницу, и эксперты ожидают, что они укажут на рост рабочих мест в Соединенных Штатах в прошлом месяце на 180 тыс. после повышения на 263 тыс. в апреле.

Также инвесторы следят за развитием торгового конфликта между США и Китаем. Во вторник Государственный комитет по реформам и развитию Китая (NDRC) сообщил, что внимательно изучает предложение о введении экспортного контроля для рынка редкоземельных металлов (РЗМ). Заявление регулятора подтвердило опасения инвесторов, что Китай будет использовать свои доминирующие позиции на этом рынке в качестве рычага давления на США в торговых переговорах.

В свою очередь министерство торговли США пообещало принять "беспрецедентные меры" для обеспечения того, чтобы страна не оказалась отрезанной от поставок РЗМ.

КНР является крупнейшим мировым поставщиком РЗМ и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах. В число крупнейших потребителей РЗМ входят американские промышленные компании, занимающиеся разработкой инновационных технологий, в том числе электромобилей, ветрогенераторов и военного оборудования.

Акции Apple подорожали на 1,6% после снижения на 11% в последний месяц на слухах о том, что американские регуляторы планируют проверить компанию на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

В интервью CBS гендиректор Apple Тим Кук заявил, что его компания не является монополией, отметив также, что он не ожидает введения запрета на продажу продукции Apple в Китае.

Стоимость бумаг страховой компании UnitedHealth выросла на 0,8% на сообщении о повышении квартальных дивидендов на 20%, до $1,08 на акцию.

Капитализация сети магазинов видеоигр GameStop Corp. рухнула на 35%. Компания отчиталась о падении прибыли более чем в четыре раза в первом квартале, до $6,8 млн, на фоне сокращения выручки на 13%, до $1,55 млрд. Также компания объявила о прекращении выплат дивидендов.

Котировки акций Salesforce, предоставляющей облачные услуги, поднялись на 5,1% благодаря сильной квартальной отчетности. Скорректированная прибыль компании подскочила на 25% за минувший квартал, хотя аналитики ожидали снижения показателя.

Цена бумаг Ford Motor Co. снизилась на 1,4% на новости, что антимонопольный регулятор Китая оштрафовал Changan Ford Automobile Co., совместное предприятие Ford и китайской Changan Automobile, на 162,8 млн китайских юаней ($23,6 млн) за заключение незаконных соглашений с целью установления минимальных цен на автомобили в Чунцине.

Рыночная стоимость производителя продуктов питания Campbell Soup взлетела на 10% благодаря сильной отчетности. Компания сообщила о получении прибыли в минувшем финквартале в размере $84 млн против убытка в $393 млн за аналогичный квартал предыдущего фингода, а также о повышении выручки с $1,88 млрд до $2,18 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average 5 июня увеличился на 207,39 пункта (0,82%) и составил 25539,57 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 22,88 пункта (0,82%) - до 2826,15 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 48,36 пункта (0,64%) и составил 7575,48 пункта.

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