Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 8:06

Нью-Йорк. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США и Европы завершили снижением торги в среду, инвесторы оценивали статданные по американской инфляции и следили за ходом противостояния Вашингтона и Пекина во внешнеторговой сфере.

Как стало известно в среду, потребительские цены в США в мае выросли на 0,1% относительно апреля и повысились на 1,8% относительно мая 2018 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения цен на 0,1% в помесячном и на 1,9% в годовом выражении. В апреле месячная инфляция составляла 0,3%, годовая - 2%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как продукты питания и топливо, в прошлом месяце повысились на 0,1% в помесячном и на 2% в годовом выражении.

Почасовая оплата труда американцев в мае повысились на 1,3% относительно того же месяца прошлого года.

"Данные об инфляции говорят в пользу снижения ставки Федеральной резервной системы", - говорит вице-президент E-Trade Financial Майк Лёвенгарт.

Тем временем президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, если ли какие-то сроки для заключения торгового соглашения с Китаем, заявил, что все сроки есть только у него в голове.

"США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - добавил он.

Акции производителя электромобилей Tesla Inc. подешевели на 3,6%, несмотря на то, что глава компании Илон Маск заявил об отсутствии проблем с производством и спросом на ее электромобили.

Цена бумаг технологической группы Medidata Solutions снизилась на 3,6% на новости, что французская Dassault Systems достигла соглашения о ее приобретении за $5,8 млрд.

Котировки акций Dassault снизились на 1,5%.

Капитализация производителя игрушек Mattel Inc. подскочила на 5,3% на слухах, что компания отвергла предложение о покупке со стороны MGA Entertainment. Также Mattel сообщила о продлении соглашения на предоставление лицензий на использование своих брендов кинокомпании Warner Bros.

Рыночная стоимость германской медиагруппы Axel Springer взлетела на 12% на новости, что инвесткомпания KKR & Co. приобретает ее за $7,7 млрд.

Бумаги испанского ритейлера одежды Inditex подешевели на 1%. Чистая прибыль компании выросла в прошлом квартале, однако рост выручки оказался слабее прогнозов.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average 12 июня уменьшился на 0,17% и составил 26004,83 пункта. Standard & Poor's 500 понизился на 0,2% - до 2879,84 пункта, Nasdaq Composite потерял 0,38% и составил 7792,72 пункта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в среду снизился на 0,3% и составил 379,74 пункта.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,42%, германский DAX - на 0,33%, французский CAC 40 - на 0,62%. Испанский индекс IBEX 35 потерял 0,47%, итальянский FTSE MIB - 0,71%.

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