Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 7:57

Нью-Йорк. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Два из трех основных американских фондовых индексов завершили в плюсе пятую сессию подряд во вторник, инвесторы находятся в ожидании заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС).

Сентябрьское заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) состоится в четверг, и эксперты в среднем ожидают от него снижения ставки по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%.

Также ожидается, что ЕЦБ представит пакет стимулирующих мер для поддержки европейской экономики. Между тем в последние недели ряд членов руководства центробанка высказались против слишком агрессивных стимулов, в частности, против возобновления покупки активов.

По словам инвестиционного директора Invesco Гэррета Айзекса, еще совсем недавно инвесторы ждали от ЕЦБ снижения ставки на 0,2 п.п. и возобновления программы количественного смягчения.

Федеральная резервная система (ФРС) соберется на очередное заседание на следующей неделе, и рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Тем временем опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем отошли на второй план после заявлений министра финансов Стивена Мнучина о том, что представители двух стран встретятся в октябре, и что США готовы заключить торговую сделку, если она будет выгодна Вашингтону.

Акции американского автопроизводителя Ford Motor Co. подешевели на 1,3% после того, как рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании до "Ba1", что соответствует "мусорному" уровню.

Котировки бумаг Apple Inc. выросли на 1,1% после презентации новых устройств, которая состоялась вечером во вторник. Компания представила три новых модели iPhone и рассказала о планах по выходу на рынок потокового видео, где она будет предлагать подписку по привлекательной для клиентов цене в $4,99 в месяц, что ниже цен конкурентов.

Капитализация промышленного холдинга HD Supply упала на 4,2% после публикации отчетности за второй финквартал. Компания получила прибыль лучше прогнозов рынка, однако ее выручка не оправдала ожиданий, как и прогноз на текущий квартал.

Стоимость акций нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron выросла на 0,8% и 2,1% соответственно на фоне роста цен на нефть.

Рыночная стоимость Boeing увеличилась на 3% после того, как аналитики Morgan Stanley указали на привлекательную стоимость акций компании с учетом хорошего потенциала роста бизнеса американского производителя самолетов.

Индекс Dow Jones Industrial Average 10 сентября повысился на 68,66 пункта (0,28%) и составил 2690,43 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,96 пункта (0,03%) - до 2979,39 пункта.

Nasdaq Composite потерял 3,28 пункта (0,04%) и составил 8084,16 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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