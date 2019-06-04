Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 8:20

Нью-Йорк. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменился по итогам торгов в понедельник, Standard & Poor's 500 слабо снизился, а Nasdaq Composite резко упал на слухах о готовящихся антимонопольных расследованиях в отношении крупнейших высокотехнологичных компаний США.

Кроме того, участники рынка следили за развитием событий в мировой торговле.

Президент США Дональд Трамп сообщил на прошлой неделе о введении с 10 июня пошлины в размере 5% на все товары, поступающие из Мексики. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

Также Трамп поручил с 5 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. "Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров", - говорится в распоряжении президента.

В связи с усилением напряженности в торговых отношениях США с другими странами эксперты крупнейшего банка Уолл-стрит JPMorgan Chase понизили свои прогнозы доходности американских государственных облигаций и дали прогноз, согласно которому экономика Соединенных Штатов во втором квартале текущего года увеличится на 1%, в третьем - на 1,5%.

Вместе с тем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае понизился до 52,1 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее, сообщил накануне Институт управления поставками (ISM). Значение индекса стало минимальным с октября 2016 года.

Капитализация Alphabet Inc., материнской структуры Google, упала на 6,1% на слухах, что министерство юстиции США намерено провести проверку на предмет нарушения компанией антимонопольного законодательства.

В свою очередь Федеральная торговая комиссия (FTC) договорилась с Минюстом о том, что ей достанется ведущая роль в антимонопольном расследовании в отношении Facebook Inc, пишут СМИ. Цена бумаг Facebook уменьшилась на 7,5%.

Котировки акций FedEx снизились на 1,3%. По сообщению китайского госинформагентства "Синьхуа", Пекин планирует проверить деятельность американской компании экспресс-доставки на предмет нарушения ею "законных прав и интересов" клиентов в КНР. Таким образом, FedEx может стать жертвой торгового конфликта Вашингтона и Пекина вслед за китайской Huawei Technologies Co.

Бумаги американского страховщика Centene Corp. упали на 10% после того, как представители конкурирующей Humana Inc. опровергли слухи о планах по приобретению компании.

Акции Humana подорожали на 2,2%.

Стоимость бумаг энергетической компании El Paso Electric Co. подскочила на 14% на новости, что ее покупает инвестиционный фонд Infrastructure Investments Fund (IIF), принадлежащий банку JPMorgan Chase, за $4,3 млрд, с учетом долга компании.

Цена бумаг Fiat Chrysler в Нью-Йорке выросла на 1,6%. Компания отчиталась об увеличении продаж автомобилей в США в мае на 2%, хотя аналитики в среднем ожидали падения на 5,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 3 июня увеличился на 4,74 пункта (0,02%) и составил 24819,78 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 7,61 пункта (0,28%) - до 2744,45 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 120,13 пункта (1,61%) и составил 7333,02 пункта.

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