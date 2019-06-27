Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 8:14

Нью-Йорк. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики, инвесторы оценивали статданные из США и заявления политиков перед стартом саммита G20 в Японии.

В частности, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что, по его мнению, американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут продвинуться в торговых переговорах в ходе встречи в Осаке на этой неделе, поскольку соглашение с Китаем готово на 90%.

"Мы прошли путь на 90%, и я вижу возможность его завершения, - заявил Мнучин о переговорах. - Мы хотим услышать, что Китай готов вернуться за стол переговоров и продолжать их, поскольку, я думаю, есть хорошие перспективы для экономики КНР и для американской экономики в достижении торгового баланса и дальнейшего сотрудничества на этой основе".

Встреча Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в Осаке запланирована на субботу. Ее результат будет иметь важное значение как для мировой экономики, так и для финансовых рынков, которые в последние 18 месяцев находятся в подвешенном состоянии из-за торгового конфликта двух стран.

"Я не думаю, что на встрече в Японии удастся добиться чего-то серьезного, - отметила портфельный менеджер в Gradient Investment Мэриэнн Монтань. - Мнучин и члены его команды уже неоднократно использовали похожие фразы за последние несколько месяцев".

Кроме того, в среду стало известно, что заказы на товары длительного пользования в Штатах в мае упали на 1,3% относительно апреля, тогда как инвесторы в среднем ожидали более умеренного снижения показателя - на 0,3%. Вместе с тем без учета транспортного оборудования заказы повысились на 0,3% вместо ожидавшегося подъема на 0,1%. Без учета самолетов и оборонных заказов показатель подскочил на 0,7%.

Акции Apple Inc. выросли на 2,2% на новости о покупке стартапа Drive.ai, занимающегося разработками технологий для автономных автомобилей. Условия сделки не сообщаются. Два года назад компания оценивалась примерно в $200 млн.

Цена бумаг производителя микрочипов Micron Technology взлетела на 13% после того, как компания превзошла прогнозы рынка по прибыли и выручке за прошлый финансовый квартал и дала позитивный прогноз на текущий квартал.

Также подорожали акции других чипмейкеров, включая AMD и Nvidia (на 3,7%).

Капитализация Slack Inc., разработчика одноименного корпоративного мессенджера, повысилась на 5,7% благодаря тому, что аналитики Robert W. Baird оценили бумаги компании, размещенные на бирже на прошлой неделе, на уровне "выше уровня рынка".

Стоимость акций производителя потребительских товаров Newell Brands увеличилась на 3,6% на новости о назначении финансового директора компании Кристофера Питерсона временно исполняющим обязанности CEO вместо уходящего в отставку Майкла Полка.

Рыночная стоимость производителя продуктов питания General Mills упала на 4,5% из-за слабого показателя выручки в минувшем финквартале.

Котировки бумаг крупнейших американских нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron поднялись на 0,4% и 0,2% соответственно благодаря росту цен на нефть до максимума за четыре недели.

Индекс Dow Jones Industrial Average 26 июня уменьшился на 11,4 пункта (0,04%) и составил 26536,82 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 3,6 пункта (0,12%) - до 2913,78 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 25,25 пункта (0,32%) и составил 7909,97 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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