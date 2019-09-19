Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 8:11

Нью-Йорк. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы, снижавшиеся большую часть сессии в среду, нивелировали спад в конце торгов и завершили день со слабыми и разнонаправленными изменениями.

В центре внимания рынка было заседание Федеральной резервной системы (ФРС) и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам этого заседания.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) принял ожидаемое решение снизить базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых.

"Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать американскую экономику в хорошем состоянии перед лицом определенных событий и предоставить страховку против существующих рисков", - заявил Пауэлл. Он не исключил, что в случае материализации этих рисков Федрезерв может снизить ставку еще сильнее.

Однако в целом Федрезерв рассчитывает сохранить ставку на прежнем уровне до конца текущего года, следует из медианного прогноза руководства центробанка на уровень базовой процентной ставки, который составляет 1,9%, то есть в пределах текущего диапазона.

Также руководство ЦБ обнародовало обновленные макроэкономические прогнозы. В частности, прогноз роста ВВП США на 2019 год был улучшен до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, на 2021 год - до 1,9% с 1,8%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%.

Тем временем в среду Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка предоставил банковской системе временные резервы в рамках операций РЕПО со сроком "овернайт" на сумму $75 млрд. Во вторник он предпринял аналогичный шаг впервые за десятилетие. Данные меры обусловлены нехарактерным для середины месяца скачком реальных процентных ставок на денежном рынке США, вызванным нехваткой ликвидности.

Также рынок оценивал статданные по рынку недвижимости США. Как стало известно в среду, число домов, строительство которых было начато в США в августе, подскочило относительно предыдущего месяца на 12,3% и составило 1364 тыс. в пересчете на годовые темпы. Показатель стал рекордным с середины 2007 года, а темпы его роста - максимальными с января.

Отчет Минторга сигнализирует о хорошем состоянии рынка жилой недвижимости в Штатах на фоне сильного рынка труда и низких ставок по ипотеке.

Цена бумаг FedEx Corp. упала на 13% после того, как одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний сократила прибыль в первом финквартале и ухудшила прогноз на весь год из-за усиления торговой напряженности в мире.

Котировки бумаг UPS Inc., главного конкурента FedEx, снизились на 1%.

Акции дистрибьютора компьютерного оборудования CDW Corp. подорожали на 5,8% на новости, что бумаги компании могут войти в расчет индекса Standard & Poor's 500.

Рыночная стоимость производителя продуктов питания General Mills опустилась на 1,5% из-за слабой квартальной отчетности.

Капитализация разработчика ПО Adobe Inc. снизилась на 1,8%. Компания обнародовала квартальную отчетность после закрытия торгов во вторник и представила прогноз на текущий квартал.

Скорректированная прибыль Adobe в расчете на акцию повысилась в третьем финквартале до $2,05 с $1,73 за тот же период годом ранее, выручка увеличилась до $2,83 млрд с $2,29 млрд. Оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Вместе с тем в четвертом финквартале компания ожидает скорректированную прибыль в размере $2,25 на акцию при выручке в $2,97 млрд. Эксперты ожидают, что прибыль составит $2,3 на бумагу, выручка - $3,02 млрд.

Цена бумаг телекоммуникационной компании Altice USA подскочила на 1,2% на заявлении гендиректора Декстера Гоэя (Dexter Goei) о том, что он открыт предложениям о приобретении компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average 18 сентября повысился на 36,28 пункта (0,13%) и составил 27147,08 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 1,03 пункта (0,03%) - до 3006,73 пункта.

Nasdaq Composite потерял 8,62 пункта (0,11%) и составил 8177,39 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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