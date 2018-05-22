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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 8:13 22.05.2018 - 08:13

Токио. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Японии и Китая снижаются во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии благодаря позитивным сигналам о торговых отношениях США и КНР.

Рынки Гонконга и Южной Кореи закрыты во вторник в связи с праздником (День рождения Будды).

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%.

"Сейчас нет свежих стимулов для покупки акций, - отмечает аналитик Toyo Securities Co. в Токио Рюта Отсука. - В рынок уже заложено "торговое перемирие" между США и Китаем, а также корпоративные прибыли".

Котировки акций японских банков и страховых компаний снижаются в ходе торгов. Стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group опустилась на 0,5%, MS&AD Insurance Group - на 2,3%.

Бумаги Sony Corp. теряют в цене почти 2% на информации о том, что компания покупает долю Mubadala Investment Co. в EMI Music Publishing за $2,3 млрд.

Глава Банка Японии Харухико Курода, выступавший во вторник в парламенте, заявил, что Центробанк сохранит текущую политику монетарного стимулирования, однако намерен принимать во внимание ее побочные факторы, в том числе, последствия для фининститутов.

Лидерами снижения в Китае являются акции девелоперов, поскольку власти страны в минувшие выходные подтвердили свое намерение придерживаться строгих мер контроля рынка недвижимости.

Стоимость бумаг Future Land Holdings упала на 4,1%, Poly Real Estate - на 3,7%.

Акции компаний, выпускающих продукты для детей, дорожают на информации о намерении властей КНР полностью отменить ограничения на количество детей в семье.

По данным источников Bloomberg, Госсовет КНР оценивает исследование о потенциальных последствиях отмены всех ограничений на рождаемость и готовит изменение политики, которое коснется всех регионов страны.

Цена бумаг китайского производителя детского питания Shanghai Aiyingshi взлетела в ходе торгов во вторник на 10%.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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