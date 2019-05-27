Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 8:38

Токио. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, участники рынка оценивают китайские статданные и следят за визитом президента США Дональда Трампа в Японию.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 0,3%, более широкий Topix - на 0,4%.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 1,1% и 2,1% соответственно, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%.

Индийский BSE Sensex увеличился на 0,5%, южнокорейский Kospi снизился на 0,1%, как и австралийский S&P/ASX 200. Индонезийский Jakarta Composite повысился на 0,7%.

Как стало известно в понедельник, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в апреле 2019 года сократилась на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, максимальными темпами с 2015 года.

В январе-апреле прибыль сократилась на 3,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прибыль государственных промпредприятий упала на 9,7%, тогда как частные компании увеличили прибыль на 4,1%.

Инвесторы также следят за ходом четырехдневного визита Дональда Трампа в Японию, который начался в минувшую субботу. Он встретился с новым японским императором Нарухито и премьер-министром Синдзо Абэ.

В воскресенье Трамп заявил об успехе в торговых переговорах с Токио. "Мы достигли большого прогресса в наших торговых переговорах с Японией. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству и говядине", - написал Трамп в своем Twitter.

Президент США отметил, что ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны пройти в июле.

В понедельник наблюдается низкая активность торгов, поскольку не работают биржи США и Великобритании.

Цена бумаг японской компании Fast Retailing, владельца сети магазинов одежды Uniqlo, растет на 1,3%, оператора связи SoftBank Group - на 1,7%.

Акции китайского производителя мяса WH Group падают на 2,6%, страховщика China Life Insurance - на 0,1%, интернет-гиганта Tencent - дорожают на 0,2%.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix опускается на 0,6%.

Австралийская горнодобывающая компания BHP прибавляет 1,3% рыночной стоимости, энергетическая Oil Search теряет 2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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