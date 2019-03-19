Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 10:46

Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы растут во вторник в ожидании новостей с заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое проходит 19-20 марта, и сигналов о том, как развиваются события вокруг выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в ходе торгов увеличился на 0,4%, до 383,56 пункта, максимума за пять месяцев, в лидерах роста - производители потребительских товаров и сырья.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,5%, также до максимума за более чем пять месяцев. Ралли FTSE 100 продолжается уже седьмую сессию подряд.

Французский CAC 40 повысился на 0,1%, германский DAX - на 0,4%. Между тем испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили по 0,3%.

ФРС в последние месяцы перешла к более мягкому курсу денежно-кредитной политики, что привело к снижению волатильности практически для всех категорий активов на рынках. Аналитики ожидают, что Федрезерв сообщит о возможности еще одного повышения процентной ставки в 2019 году, хотя фьючерсные контракты показывают, что трейдеры не ждут изменения стоимости кредитования в США до конца года.

Заседание ФРС завершится 20 марта.

Накануне спикер Палаты общин Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если премьер-министр Тереза Мэй не внесет изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС.

Ситуация на рынке труда Великобритании осталась позитивной в течение трех месяцев, завершившихся 31 января, несмотря на связанное с Brexit торможение экономики в целом. Занятость в стране обновила рекордный максимум - 76,1%, число занятых в ноябре-январе увеличилось на 222 тыс. человек. Рост зарплат остался близок к самому высокому уровню за десятилетие из-за дефицита квалифицированных специалистов.

Торговой профицит Швейцарии увеличился в феврале до максимума за три месяца - 2,04 млрд швейцарских франков по сравнению с 1,39 млрд франков в январе. Экспорт из Швейцарии увеличился на 2,3%, импорт сократился на 1,2%.

Во Франции во вторник проходит масштабная забастовка работников госсектора, включая преподавателей учебных заведений и сотрудников транспортных предприятий.

Курс акций британской TP ICAP Plc, ведущего брокера межбанковских транзакций в мире, вырос на 4%. Годовые результаты компании показали, что ее гендиректору Николя Брето удается снизить затраты, консолидировать бизнес и восстановить рентабельность.

Рыночная стоимость Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) увеличилась на 3,7%. Французский автоконцерн PSA Group рассматривает новые приобретения в отрасли, и глава семейной инвесткомпании FFP Роберт Пежо заявил, что готов поддержать подобные инвестиции. Участники рынка считают альянс FCA и Peugeot, акции которой подорожали на 0,6%, довольно удачным решением.

Бумаги германского автопроизводителя Volkswagen AG подешевели на 0,7%. Основные акционеры Volkswagen, семьи Порше и Пьех, увеличили долю голосов в компании, заявив, что ее акции недооценены. Они заплатили за акции около 400 млн евро. Доля голосующих акций Volkswagen, контролируемых семьями через концерн Porsche Automobil Holding, выросла с 52,2% до 53,1%.

Цена акций французского оператора связи Iliad SA рухнула на 6,3% после сообщения о сокращении числа абонентов в IV квартале. Руководство Iliad перенесло плановое увеличение EBITDA до 1 млрд евро с 2020 на 2021 год.

Показатель горнорудных компаний в рамках Stoxx 600 поднялся на 1,2% на фоне железную руду, золото и большинство цветных металлов. Палладий обновил исторический максимум, впервые превысив $1600 за унцию. Котировки акций BHP, Rio Tinto, Glencore повысились на 1,1% на торгах в Лондоне, Antofagasta - на 4%.

Служба финансово-экономической информации

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