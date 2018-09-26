Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 13:59 26.09.2018 - 13:59

Токио. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду выросли, позитивное влияние на рынок Китая оказали новости индексного провайдера MSCI Inc.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,1%, в том числе за счет повышения котировок акций энергетических компаний.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,39%.

Между тем значение Topix снизилось на 0,04% после семидневного ралли, поскольку более 1 тыс. компаний закрыли реестры акционеров для выплаты дивидендов. В их число входят Daito Trust Construction (-3,1%) и Japan Post (-1,5%).

Кроме того, подешевели акции автопроизводителей после того, как днем ранее германский концерн BMW ухудшил прогноз годовой прибыли, объяснив это негативными последствиями торговых споров. В результате бумаги Nissan Motor снизились в цене на 4,1%, Mazda Motor - на 1,4%.

Котировки бумаг банков также опустились, включая Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial - на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite за день подскочил на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,15%.

MSCI сообщил об успешном включении китайских акций класса "А" в свои индексы и положительных отзывах от участников рынка. Это позволяет компании начать консультации относительно возможности увеличения доли этих бумаг с нынешних 5% до 20% в два этапа (на 7,5% в мае и августе следующего года).

Сбор предложений продлится до 15 февраля 2019 года, сообщается в пресс-релизе MSCI. Решение планируется объявить до 28 февраля. Консультации могут не привести к изменениям в индексах.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга повысился на 0,7%.

Акции нефтяной компании CNOOC подскочили в цене на 4,4% вслед за подъемом стоимости нефти.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 в среду поднялся на 0,1%.

При этом выросла капитализация нефтепроизводителей, в том числе Oil Search - на 2,3%, Woodside Petroleum - на 1,5%.

Также увеличилась рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира: BHP Billiton Ltd. - на 1,2%, Rio Tinto - на 1,2%, South32 - на 0,5%.

При этом снизилась цена австралийских банков "большой четверки": Commonwealth Bank of Australia - на 0,9%, National Australia Bank - на 0,5%, Australia & New Zealand Banking - на 0,9% и Macquarie - на 0,6%.

В Южной Корее продолжаются праздники, в связи с чем биржи страны закрыты третий день. Они возобновят работу в четверг.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь ак бп*

Neuer Inhalt Horizontal Line