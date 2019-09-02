Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 8:16

Токио. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Китайский рынок акций уверенно растет в понедельник, несмотря на вступление в силу в США нового раунда пошлин на товары, производимые в КНР.

Тем временем, рынок Гонконга падает на фоне набирающих силу массовых протестов.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос в ходе торгов на 1,3%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%, японский Nikkei 225 потерял 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%, южнокорейский KOSPI поднялся менее чем на 0,1%.

1 сентября в США вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

"Некоторые люди думали, что возможно, США и Китай в последнюю минуту откажутся от введения новых пошлин, однако пошлины вступили в силу, и тем, кто открывал "длинные" позиции, теперь, вероятно, придется их сворачивать", - отмечает аналитик Tokai Tokyo Research Institute Шодзи Хиракава.

"Однако это не приведет к резкой распродаже акций, поскольку другие трейдеры закладывали введение пошлин в рынок", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Поддержку китайскому рынку в понедельник оказали сигналы о том, что власти КНР будут наращивать меры поддержки экономики.

Китай "усилит контрциклическую корректировку экономики", говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госсовета КНР по итогам прошедшего в субботу заседания комитета по финансовой стабильности и развитию, возглавляемого заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ.

Власти страны, в частности, готовят меры стимулирования инвестиций и поддержки кредитования, отмечается в заявлении.

Статданные, обнародованные в минувшие выходные, указали на продолжающееся четвертый месяц подряд снижение деловой активности в промышленном секторе Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в августе опустился до 49,5 пункта с июльских 49,7 пункта, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Между тем, промышленный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit, в августе поднялся до 50,4 пункта с 49,9 пункта в июле, превысив отметку в 50 пунктов впервые за три месяца.

В Гонконге, где продолжаются массовые протесты, дешевеют акции девелоперов и транспортных компаний.

В выходные движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт Гонконге было приостановлено в связи с тем, что сотни протестующих собрались в аэропорту. Субботние демонстрации переросли в ожесточенные столкновения активистов с полицией.

"Протесты стали более ожесточенными, и все больше беспокойства в отношении того, чем все это может закончиться, - отмечает директор Bocom International Co. Филип Тсе. - В Китае теперь считают, что Гонконг не слишком приятное место для туризма или работы, и, если негативный настрой сохранится на долгое время, последствия для экономики Гонконга будут серьезными".

Котировки акций девелоперов Sino Land Co. и Hysan Development снизились в ходе торгов на 4,3% и 3,3%, транспортной компании MTR Corp. - на 3,4%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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