Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 6:04

Пекин. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Падение цен акций на биржах материкового Китая в понедельник стало рекордным с 2015 г., после того как площадки возобновили торги после длительных выходных, в ходе которых в стране произошло расширение эпидемии коронавируса.

Фондовый индекс CSI 300 снижался в ходе сессии в понедельник на 9,1%; более 2600 бумаг, прежде всего акции транспортных, биржевых, финансовых компаний, подешевели на предельные для одного торгового дня 10%, сообщает агентство Bloomberg.

На максимально возможные 8% упали в цене также контракты на железную руду, резко дешевеют медь и нефть.

Курс юаня также снизился, и китайская валюта торгуется ниже отметки 7/$1.

Пока, говорят участники рынка, сложно предсказать, как будет развиваться эпидемия и как она повлияет на экономику КНР в целом и на отдельные компании.

Финансовые власти страны резко увеличили в понедельник предложение ликвидности, чтобы поддержать компании и банки, а также снизили процентные ставки на рынке.

Торги на биржах Китая не проводились из-за новогодних праздников с 23 января.

Зампред Госкомитета КНР по развитию и реформам Лянь Вэйлян сказал на пресс-конференции в понедельник, что предприятиям в наиболее затронутых эпидемией отраслях будет оказана соответствующая помощь, чтобы "способствовать росту экономических показателей".

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

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