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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 10:10 17.09.2018 - 10:10

Шанхай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций Китая в понедельник упал до минимума с 2014 года на фоне торговых споров с США и тайфуна "Мангхут", считающегося самым мощным за этот год.

Основной индекс материкового Китая Shanghai Composite упал на 1,1%, до 2651,79 пункта. В лидерах падения оказались производители сырья и материалов (-2,3%) и компании, связанные со здравоохранением (-2,2%).

Шанхайский индикатор, вероятно, завершит снижением уже четвертый квартал подряд; столь длительного падения не наблюдалось с 2008 года.

Индекс Shenzhen Composite опустился на 1,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

По данным The Washington Post и The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поручил представителям администрации продолжить работу над пошлинами в отношении китайских товаров на $200 млрд в год на уровне 10%. Объявление о новых пошлинах ожидается уже в понедельник.

При этом Пекин намеревается отклонить предложение США о новом раунде торговых переговоров и обдумывает потенциальные ответные меры, пишет WSJ.

Служба финансово-экономической информации

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