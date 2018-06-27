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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 7:41 27.06.2018 - 07:41

Нью-Йорк. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы продемонстрировали слабый подъем во вторник после резкого снижения накануне, в лидерах роста были технологические и нефтегазовые компании.

Вместе с тем тема торговых отношений США с другими странами остается в центре внимания инвесторов.

Банки США (индекс S&P 500 Financials) зафиксировали рекордное по продолжительности снижение котировок - во вторник цены их акций упали 12-ю сессию подряд на фоне сглаживания кривой доходности US Treasuries.

Индекс доверия потребителей к экономике США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, неожиданно снизился в июне до 126,4 пункта с пересмотренных 128,8 пункта в мае. Ранее сообщалось, что в мае индикатор составлял 128 пунктов ровно. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем ожидали повышения в июне до 128,1 пункта с ранее объявленного майского уровня.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в апреле вырос на 6,56% в годовом выражении и на 0,20% за месяц. Подъем замедлился с 6,73% и 0,40% соответственно в марте. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 6,80%, второго - на 0,40%.

Индекс нефтегазовых компаний в рамках Standard & Poor's 500 поднялся на 1,4%. Цена нефти WTI превысила $70 за баррель впервые с 25 мая, поскольку США потребовали от союзных стран свернуть закупки иранской нефти к ноябрю. Курс акций Apache вырос на 2,4%, Chevron Corp. - на 1,3%, Exxon Mobil Corp. -на 1,1%, ConocoPhillips - на 1,8%.

Индикатор технологических компаний прибавил 0,5%, в том числе акции Apple подорожали на 1,2%, Microsoft - на 0,7%, Facebook - на 1,4%, Cisco - на 0,6%.

Котировки ценных бумаг General Electric Co. (GE), которые со вторника исключены из индекса Dow Jones Industrial Average, подскочили на 7,8% после обнародования планов выделить подразделение медицинских услуг GE Healthcare в независимую компанию, а также через 2-3 года выйти из капитала BHGE, образованной в результате слияния нефтегазового подразделения GE с Baker Hughes.

Вместе с тем рейтинговое агентство S&P Global Ratings поставило все рейтинги GE на пересмотр с возможностью снижения, ссылаясь на то, что такие действия ослабят диверсификацию группы, уменьшат ее прибыль и денежный поток.

Акции аптечной сети Walgreens boots Alliance, которая заняла в Dow Jones место GE, подешевели на 1%.

Котировки акций жилищно-строительной компании Lennar Corp., второй по величине в США, подскочили на 4,9% благодаря позитивной квартальной отчетности. Компания увеличила чистую прибыль во II финквартале на 45%, а скорректированная прибыль составила $1,58 на акцию против ожидавшихся рынком $0,45 на акцию.

Стоимость Amazon.com Inc. поднялась на 1,7%, American Express - снизилась на 0,3%. Компании объявили о совместном выпуске банковских карт.

Курс акций производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. снизился на 0,6% во вторник после падения на 6% в понедельник. Д.Трамп раскритиковал планы компании перенести часть производства за пределы США, чтобы снизить эффект европейских пошлин на импорт ее мотоциклов.

Цена бумаг биотехнологической компании Achaogen рухнула на 20,2%, поскольку американские регуляторы отказались одобрить ее препарат для борьбы с инфекций кровотока.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 26 июня поднялся на 30,31 пункта (0,12%) - до 24283,11 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 5,99 пункта (0,22%) - до 2723,06 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 29,62 пункта (0,39%) и составил 7561,63 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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