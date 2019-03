Нью-Йорк. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли во вторник вслед за акциями банковских, фармацевтических и нефтегазовых компаний на фоне потока позитивных корпоративных новостей, возобновившемуся росту доходности долгосрочных US Treasuries и надеждам на торговое соглашение США и Китая.

Участники рынка продолжают ждать возобновления торговых переговоров США и Китая с 28 марта, когда в Пекин прибудет американская делегация во главе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

Вместе с тем они оставили без внимания оказавшиеся хуже прогнозов данные о рынке жилья и доверии потребителей США.

Число домов, строительство которых было начато в США в феврале 2019 года, упало на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,162 млн домов в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Темпы сокращения в феврале были максимальными за восемь месяцев, несмотря на повышение зарплат и реальных доходов населения, а также снижение ипотечных ставок. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали уменьшение показателя в феврале на 1,6%.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в феврале замедлил подъем до 3,58% в годовом выражении - самого слабого уровня за шесть лет.

В целом по стране темпы роста цен на жилье составили 4,26%, что является минимумом с февраля 2015 года.

Индекс потребительского доверия к экономике США, рассчитываемый, Conference Board, в марте уменьшился до 124,1 пункта с февральских 131,4 пункта. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя до 132,5 пункта.

Доходность 10-летних US Treasuries выросла впервые за пять сессий, в ходе торгов она увеличилась до 2,440% с 2,418% на закрытие рынка в Нью-Йорке в понедельник. Показатели волатильности рынка гособлигаций США резко выросли в последние сессии.

Стоимость акций Goldman Sachs увеличилась на 1,2% благодаря совместному с Apple выпуску новой кредитной карты.

Акции Apple, начавшие торги в плюсе, к концу торгов подешевели на 1,1%, несмотря на несколько улучшенных оценок аналитиков. Рынок оценивал потенциальное влияние новых сервисов Apple, объявленных в понедельник, на ее выручку.

Цена бумаг Bed Bath & Beyond, управляющей магазинами товаров для дома, взлетела на 22%. По данным The Wall Street Journal, три миноритария-активиста собираются инициировать процедуру полной смены совета директоров Bed Bath & Beyond.

Рыночная стоимость производителя специй и приправ McCormick & Co. Inc. поднялась на 1%. Чистая прибыль компании за IV финквартал сократилась почти втрое, но скорректированный показатель был выше ожиданий рынка. Вместе с тем выручка повысилась на 1,4% и немного не дотянула до консенсус-прогноза.

Котировки ценных бумаг нефтегазовых компаний выросли вслед за ценами на нефть: Exxon прибавила 1%, Chevron - также 1%, ConocoPhillips - 2,2%.

Капитализация McDonald's Corp. повысилась на 1% после того, как стало известно, что компания готовит самую большую сделку за 20 лет: приобретение Dynamic Yield для персонализации меню и развития других интернет-сервисов.

Курс акций Carnival Corp. рухнул на 8,7% на торгах в Нью-Йорке, самыми быстрыми темпами более чем за год. Оператор круизных судов снизил прогноз скорректированной прибыли на текущий год с $4,80 до $4,55 на акцию, аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали $4,76 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 26 марта поднялся на 140,90 пункта (0,55%) и составил 25657,73 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 20,10 пункта (0,72%) - до 2818,46 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 53,98 пункта (0,71%), до 7691,52 пункта.

