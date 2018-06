Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

05.06.2018

Нью-Йорк. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы уверенно выросли в понедельник на фоне ралли технологический компаний и производителей потребительских товаров. Инвесторы пока отодвинули опасения, связанные с мировой торговлей и усилением протекционизма, на второй план.

Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 достиг исторического максимума - 1653,37 пункта (+0,3%). Nasdaq обновил рекорд на закрытие торгов впервые с 12 марта, но не смог превзойти внутридневной максимум 13 марта, составлявший 7637,27 пункта.

Рынок акций продолжил отыгрывать позитивные данные о занятости и безработице в США. Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике США подскочило в мае больше прогноза - на 223 тыс., а безработица неожиданно снизилась до 3,8%, что совпало с минимальным уровнем с 1969 года. Темпы роста заработной оплаты усилились с 2,6% в годовом выражении в апреле до 2,7% в мае.

В понедельник вышли данные об объеме заказов промпредприятий США, который сократился в апреле на 0,8% вместо ожидавшихся 0,5%. Заказы на товары длительного пользования упали на 1,6% после снижения на 1,7% в марте.

Министры финансов и главы центробанков шести стран G7 в субботу осудили действия США по введению пошлин на сталь и алюминий, указав на их односторонний характер. Ожидается, что вопросы пошлин и внешней торговли будут одной из основных тем саммита G7 на уровне глав государств и правительств, который пройдет в Канаде в конце этой недели.

США и Китай не достигли соглашения по итогам третьего раунда торговых переговоров, завершившихся в воскресенье в Пекине. Таким образом, две страны приблизились к введению заградительных пошлин друг против друга.

Главный стратег JPMorgan Funds Дэвид Келли сравнил стимулирующее воздействие налогово-бюджетных мер на американскую экономику с крепким кофе, а тормозящие рынок опасения торговой войны - с водкой. "Пока экономика США, похоже, неплохо держится на диете из водки и эспрессо. Однако в долгосрочной перспективе сочетание чрезмерного стимулирования с протекционизмом на внутреннем рынке станет для инвесторов хорошим поводом удостовериться в достаточной диверсификации вложений на международном уровне", - написал он в аналитическом обзоре.

В рамках S&P 500 положительную динамику продемонстрировали 7 из 11 отраслевых индикаторов, причем индекс технологических компаний и производителей потребительских товаров выросли примерно на 1%.

Apple впервые увеличила стоимость акций в первый день ежегодной конференции для девелоперов, в течение которого компания обычно проводит презентацию программных обновлений. Капитализация компании повысилась на 0,9%, до рекорда. До $1 трлн Apple теперь не хватает всего 6,1%.

Рекорды стоимости акций также установили Amazon.com Inc. и Microsoft Corp.

Бумаги Microsoft подорожали на 0,9% на сообщениях о том, что софтверный гигант покупает GitHub - платформу для совместной разработки и хостинга IT-проектов - за $7,5 млрд.

После закрытия рынка индексный провайдер S&P Dow Jones Indices объявил, что с 7 июня добавит акции Twitter Inc. в индекс S&P 500, тогда как Netflix Inc. войдет в S&P 100.

Между тем курс акций Facebook Inc. опустился на 0,4%. По данным The New York Times, Facebook заключила соглашения о предоставлении доступа к персональным данным пользователей и их друзей как минимум с 60 компаниями, выпускающими смартфоны и другие мобильные устройства.

Стоимость бумаг крупнейшего ритейлера мира Walmart повысилась на 2,9% по итогам торгов в Нью-Йорке. Walmart продаст контрольный пакет акций бразильского подразделения компании Advent International и зафиксирует неденежный убыток в связи со сделкой в размере около $4,5 млрд. Вместе с тем сделка почти не отразится на прибыли на акцию в текущем году.

Котировки ценных бумаг Lowe's, оператора второй по величине в США сети магазинов товаров для дома, поднялись на 1,8%. Финдиректор компании Маршалл Крум, проработавший в Lowe's 21 год, объявил о выходе на пенсию. Lowe's намерена найти нового финдиректора среди внешних кандидатов.

Цена бумаг Genomic Health подскочила на 23,1%. Согласно новому исследованию, генетический тест компании позволяет прогнозировать воздействие химиотерапии на женщин с ранними стадиями рака груди. Утверждается, что в 70% случаях химиотерапия не приводит к улучшению прогнозируемой выживаемости пациенток.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии в понедельник поднялся на 178,48 пункта (0,72%) - до 24813,69 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 12,25 пункта (0,45%) - до 2746,87 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 52,13 пункта (0,69%) и составил 7606,46 пункта.

