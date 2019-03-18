Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 7:35

Нью-Йорк. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы продемонстрировали рост по итогам торгов в пятницу и за неделю в целом, несмотря на довольно слабые статданные, разнородную отчетность крупных компаний и неопределенность в торговых переговорах США и Китая.

После резкого падения неделей ранее инвесторы скупали подешевевшие акции в надежде на новый виток ралли, пишет MarketWatch.

Standard & Poor's 500 завершил пятницу на самой высокой отметке с 9 октября, прибавив 2,9% за неделю. Dow Jones Industrial Average за пять сессий вырос на 1,6%, Nasdaq composite - на 3,8%.

По словам Фрэнка Каппеллери из Nomura Instinet, причиной повышенного оптимизма мог стать и тот факт, что "медвежьи" сигналы не переросли в масштабную распродажу.

Как стало известно в пятницу, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте упал до 3,7 пункта против 8,8 пункта в феврале. Значение показателя стало минимальным с мая 2017 года. Экономисты в среднем ожидали увеличения показателя до 10 пунктов.

Производство в перерабатывающей промышленности США, на которую приходится три четверти общего объема, неожиданно снизилось в феврале на 0,4%, хотя эксперты прогнозировали подъем на 0,1%.

При этом объем промышленного производства в целом в феврале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,4%.

Динамика за январь, однако, была пересмотрена в лучшую сторону: в позапрошлом месяце промпроизводство сократилось на 0,4%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее. В перерабатывающей промышленности январское снижение составило 0,5%, а не 0,9%,

Индекс потребительского доверия в США в марте 2019 года повысился до 97,8 пункта с февральского уровня в 93,8 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета.

Эксперты в среднем ожидали роста до 95,6 пункта.

Эксперты связывали повышенную волатильность на финансовых рынках США в прошлую пятницу с так называемым quadruple witching - совпадением последнего дня фьючерсных и опционных контрактов на индексы и отдельные акции, которое происходит раз в квартал.

Котировки акций Tesla Inc. упали на 5% после того, как компания представила новый кроссовер Model Y. Его поставки начнутся осенью 2020 года - позже, чем ожидали аналитики.

Акции Facebook Inc. подешевели на 2,5% на новости об уходе главного директора компании по продуктам Криса Кокса и главы мессенджера WhatsApp Криса Дэниэлса.

Рыночная стоимость Oracle Corp. опустилась на 0,2%, несмотря на то, что один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения вернулся к прибыли в третьем квартале 2019 финансового года, заработав $2,745 млрд.

Выручка Oracle в минувшем квартале сократилась на 0,6% - до $9,614 млрд, при этом без учета изменения курсов обмена валют показатель поднялся на 3%, сообщается в отчетности.

Капитализация Newell Brands выросла на 0,7%. CEO производителя потребительских товаров Майкл Полк сообщил о своих планах покинуть компанию в конце второго квартала.

Бумаги онлайн-ритейлера Amazon Inc. подорожали на 1,6% после того, как аналитики KeyBank Capital улучшили свои рекомендации для них до "выше уровня рынка".

Цена акций производителя микрочипов Broadcom подскочила на 8,2% благодаря сильной квартальной отчетности компании.

Котировки бумаг ритейлера Ulta Beauty Inc. выросли на 8,3%. Компания отчиталась об увеличении прибыли в прошлом финквартале до $214,7 млн с $208,2 млн за аналогичный квартал годом ранее, а ее выручка выросла на 10%, до $2,12 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу торгов 15 марта увеличился на 138,93 пункта (0,54%) и составил 25848,87 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 14 пунктов (0,50%) - до 2822,48 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 57,62 пункта (0,76%) и составил 7688,53 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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