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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 6:17 19.03.2018 - 06:17

Нью-Йорк. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы слабо выросли в пятницу на фоне оптимистичных макроэкономических данных и перерыва в потоке неблагоприятных новостей из Белого дома. Standard & Poor's 500 повысился впервые за пять сессий, пишет The Wall Street Journal.

Вместе с тем по итогам недели рынок акций США продемонстрировал снижение: S&P 500 потерял 1,2%, Dow Jones Industrial Average - 1,5%, Nasdaq - 1%.

Как и ожидали эксперты, волатильность на финансовых рынках США в пятницу была повышенной, поскольку именно в этот день истекали сроки фьючерсных и опционных контрактов на индексы и отдельные акции, это происходит раз в квартал (quadruple witching).

Индикатор геополитических рисков (GRI) достиг максимума за 15 лет - с начала вторжения американских войск в Ирак при президенте Джордже Буше-младшем. Текущий уровень даже выше, чем в августе, когда мир был обеспокоен северокорейской проблемой, отмечает аналитик Saxo Bank Оле Хансен. В частности, участников рынка тревожит потенциальная отставка советника по нацбезопасности США Герберта Макмастера, которая широко обсуждалась в американских СМИ в конце недели.

Объем промпроизводства в США в феврале подскочил на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с октября прошлого года. Производство в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) повысился в прошлом месяце на 1,2%, хотя эксперты прогнозировали рост на 0,5%.

Использование производственных мощностей в США в феврале увеличилось до 78,1% с 77,4% в январе, показатель стал максимальным с января 2015 года.

Между тем, число домов, строительство которых было начато в США в феврале, упало на 7% по сравнению с предшествующим месяцем и составило 1,236 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали в прошлом месяце сокращение показателя до 1,29 млн.

Индекс потребительского доверия в США в марте подскочил до 102 пунктов - самой высокой отметки с января 2004 года, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета. В феврале значение индикатора составляло 99,7 пункта, и опрошенные MarketWatch эксперты в среднем ожидали его снижения в текущем месяце до 99,5 пункта.

Стоимость бумаг компании Johnson & Johnson повысилась на 0,5%. Фирма получила от инвестфонда Platinum Equity предложение о продаже бизнеса по производству устройств для больных диабетом LifeScan за $2,1 млрд.

Акции Tiffany & Co. подешевели на 5%. Вторая по величине в мире сеть розничной торговли ювелирными изделиями сократила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 61%, до $61,9 млн, но повысила скорректированную прибыль на 15%, до $208 млн.

Выручка Tiffany повысилась на 8,5% - до $1,334 млрд. Показатель, не учитывающий колебания валютных курсов, вырос на 3%.

Капитализация Nike Inc. сократилась на 0,7% после отставки президента по развитию бренда Nike, второго по значению человека в компании Тревора Эдвардса и его вице-президента Джейми Мартина из-за неподобающего поведения.

Курс акций одного из крупнейших банков Уолл-стрит Wells Fargo упал на 1,7% на сообщениях в СМИ о том, что Минюст расширил расследование в отношении его подразделений, включив бизнес по управлению активами состоятельных людей.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 16 марта вырос на 72,85 пункта (0,29%), до 24946,51 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 4,68 пункта (0,17%), до 2752,01 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,25 пункта (менее 0,01%) и составил 7481,99 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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