Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 8:08

Нью-Йорк. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы в пятницу выросли вслед за акциями компаний технологического и финансового секторов, но продемонстрировали снижение по итогам недели.

Инвесторы анализировали статистические данные, смешанную отчетность компаний и новый пакет экономических мер, принятый Конгрессом США для борьбы с негативными последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, пишет MarketWatch.

По данным издания, некоторую поддержку рынку оказали признаки стабилизации цен на нефть, которые в начале недели ушли в отрицательную зону, хотя неопределенность относительно масштабов экономического кризиса, разворачивающегося из-за пандемии, заставляет инвесторов сомневаться в продолжительности роста сырьевых цен.

Участников рынка также воодушевили новости о том, что президент США Дональд Трамп в пятницу одобрил законопроект о пакете финансовой помощи для борьбы с коронавирусом и его последствиями почти на $500 млрд.

В общей сложности законопроект распределяет около $484 млрд. Из них $310 млрд направят на Программу защиты зарплат (Paycheck Protection Program, PPP), созданную для помощи во время коронавируса малым предприятиям. Кроме того, законопроект предусматривает $75 млрд для больниц и поставщиков медицинских услуг и $25 млрд на расширение программы тестирования на COVID-19.

Ранее на прошлой неделе Конгресс США практически единогласно проголосовал в поддержку этого документа.

США со значительным отрывом опережают остальные страны мира по числу выявленных случаев COVID-19 и смертей от этого вируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано более 941 тыс. случаев COVID-19, около 54 тыс. зараженных умерли, выздоровели свыше 105 тыс. человек.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в марте рухнул на 14,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальные темпы снижения с августа 2014 года, обусловленные закрытием предприятий и магазинов из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В феврале объем заказов сократился на 1,1%, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали падение в марте на 11,9%, сообщает Trading Economics. При этом они ожидают, что в текущем месяце показатель может рухнуть на 25%.

Индекс потребительского доверия в США в апреле снизился до 71,8 пункта с мартовской отметки в 89,1 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Хотя значение индекса было пересмотрено вверх, это минимальный показатель с декабря 2011 года.

Предварительное значение индекса составляло 71 пункт. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 68 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции American Express Co. (AmEx) подорожали на 0,9% по итогам торгов в пятницу. Компания, являющаяся одним из лидеров американского рынка пластиковых карт, отчиталась о падении чистой прибыли в первом квартале 2020 года на 77%. Однако скорректированный показатель превысил ожидания аналитиков.

Цена бумаг Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. выросла на 0,6%. Американский оператор телефонной связи отчитался о превысившей ожидания прибыли в первом квартале, но его выручка оказалась хуже, чем ожидалось, на фоне падения продаж выпускаемого Verizon оборудования из-за коронавируса, и компания понизила годовой прогноз.

Бумаги американской Intel Corp. (SPB: INTC), одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, прибавили в цене 0,4%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале благодаря скачку доходов подразделения, выпускающего решения для датацентров. Прогноз прибыли компании на второй квартал, однако, не оправдал ожиданий экспертов.

Рыночная стоимость Boeing Co. (SPB: BA) снизилась на 6,4%. Американский авиастроительный концерн, как ожидается, отложит возвращение в эксплуатацию самолетов 737 MAX по крайней мере до конца лета или начала осени, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Капитализация J.C.Penney Co. упала на 11,3%. Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, владелец американской сети универмагов ведет переговоры с банками, рассчитывая привлечь средства, которые позволили бы компании продолжать финансирование своих операций в процессе прохождения процедуры банкротства.

Котировки акций AT&T (SPB: T) Inc. повысились на 0,7%. Американская телекоммуникационная компания объявила о том, что главный исполнительный директор Рэндалл Стивенсон покинет свой пост, новым CEO с 1 июля 2020 года станет его заместитель Джон Стэнки.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии поднялся на 260,01 пункта (1,11%) - до 23775,27 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 38,94 пункта (1,39%), составив 2836,74 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 139,77 пункта (1,65%) - до 8634,52 пункта.

За неделю Dow Jones снизился на 1,9%, S&P 500 потерял 1,3%, Nasdaq опустился на 0,2%. Это первое недельное снижение фондового рынка США за последние три недели.

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